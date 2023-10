Sparta-keeper Olij laat zich van zijn beste kant zien voor met vuurwapen bedreigd jongetje (11)

Sparta Rotterdam-keeper heeft zich van zijn beste kant laten zien. De sluitpost, die in de afgelopen periode voor het eerst bij het Nederlands elftal zat, heeft een elfjarige jongen verrast. Hij werd recentelijk bedreigd met een vuurwapen en had daar logischerwijs veel last van. Daarop besloot zijn moeder in de pen te klimmen.

Zij schreef een mail naar Sparta Rotterdam met de vraag of haar zoon twee minuten met Olij mocht praten over keepershandschoenen. Daar werd door de Rotterdammers positief op gereageerd en binnen 48 uur nam Olij een half uur de tijd en gaf gebruikte keepershandschoenen en een shirt met een handtekening, zo vertelde zijn moeder bij RTV Rijnmond.

Het miste zijn uitwerking niet, want de volgende dag stond het jongetje weer lachend op school na het eerdere trieste incident. "Hij kwam in zijn knaloranje pak op school. Hij had een verhaal en en foto. Het heeft écht zo goed geholpen. Gewoon dat stukje zelfvertrouwen omdat je een nieuw verhaal hebt", aldus Eveline van Wanrooij (zie onder).