Marcel van der Kraan zet streep door mogelijke vervanger Justin Bijlow: ‘Die gaat niet komen’

Tijdens de Kick-off podcast van De Telegraaf is gastheer Marcel van der Kraan ingegaan op de keeperssituatie bij Feyenoord. Door de langdurige blessure van Justin Bijlow, ziet Arne Slot graag een extra doelman naar De Kuip komen. Verschillende namen worden genoemd als mogelijke vervangers, maar Van der Kraan denkt dat één optie van het lijstje af kan.

“Is Nick Olij een optie?”, vraagt presentator Pim Sedee zich af, waarna de Feyenoord-watcher met een antwoord komt. “Op dit moment heb ik geen idee welke reservekeeper ze willen halen. Olij zie ik niet zitten, omdat dat dat een eerste keeper is. Die gaat niet komen als hij weet dat Bijlow over acht weken weer onder de lat staat”, besluit hij.

In de wedstrijd tegen Sparta van afgelopen zondag verdedigde Timon Wellenreuther het doel bij de Rotterdammers. Na afloop van het duel vertelde Slot dat hij graag een extra doelman aan zijn ploeg zou willen toevoegen. “Ik denk dat dat ook wel een beetje in een emotie is gezegd. Maar Wellenreuther blijkt gewoon een voortreffelijke keeper te zijn. Ik denk dat ze daar prima de Champions League mee in kunnen”, vindt Van der Kraan.

Voetbal International meldde eerder dat Andries Noppert een van de opties is van de Rotterdammers. Toen Bijlow in de belangstelling stond van Manchester United, werd de doelman van sc Heerenveen ook al genoemd als mogelijke vervanger. Verder beschikt Feyenoord ook nog over Kostas Lamprou, die eerder deze zomer overkwam van Willem II.