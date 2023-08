Ron Jans betreurt miljoenentransfer Ajax en ziet beter alternatief in de Eredivisie

Ron Jans vindt het jammer dat Ajax niet voor Nick Olij is gegaan. Maurice Steijn kende Olij nog van hun gezamenlijke periode bij Sparta Rotterdam, maar toch besloten de Amsterdammers werk te maken van een andere nieuwe doelman: Diant Ramaj. Jans deed zijn uitspraken bij Studio Voetbal, waar ook de andere analisten enthousiast spraken over Olij.

Mede door uitstekende reddingen van Olij won Sparta zondag met 1-3 van sc Heerenveen. "In de eerste helft speelde Heerenveen eigenlijk Sparta van het kastje naar de muur. Het was Olij die Sparta in de wedstrijd hield met geweldige reddingen", merkte Ibrahim Afellay op. "Hij keepte wederom een geweldige wedstrijd. Vorige week redde hij Sparta al tegen Feyenoord met de redding op het schot van Paixão en nu pakt hij weer de punten. Hij gaat vrolijk verder waar hij vorig jaar gebleven was."

Arno Vermeulen noemde Olij de beste lijnkeeper van de Eredivisie. "Maar vind jij hem voor de lijn ook zo goed?", vroeg de commentator aan tafelgast Jans. Die antwoordde: "Olij is geen incident meer. Ik vind het ook hartstikke jammer dat Ajax die jonge Duitser heeft gekocht (Diant Ramaj, red.), voor een behoorlijk bedrag. Olij was te oud. Maar als hij zo keept bij Ajax, dan zit hij bij het Nederlands elftal."

Rafael van der Vaart vulde aan: "Ik denk dat het op dit moment niet zoveel uitmaakt waar je speelt. We hebben gewoon een keepersprobleem. Als hij dit laat zien, dan zie ik geen reden om hem niet op te roepen." Afellay was het daarmee eens. "Het zou niet gek zijn als hij in ieder geval in een voorselectie zit." Dat is overigens niet het geval: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (sc Heerenveen), Mark Flekken (Brentford FC), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) zitten in de voorselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (7 september in Eindhoven) en Ierland (10 september in Dublin). Bijlow is voorlopig echter geblesseerd.