Spelers en stafleden van Ajax stomverbaasd: 'Wie is deze man?!'

De werkwijze van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax wordt in een uitgebreid artikel van NRC Handelsblad beschreven als ‘solistisch’, maar hij had wel degelijk zijn vertrouwelingen. Die doken tot verbazing van Ajax geregeld op bij de club.

Door zijn eigen ‘mannetjes’ binnen de organisatie te plaatsen, zou Mislintat voor onrust hebben gezorgd binnen Ajax. Tijdens wedstrijden werd Mislintat op de tribune bijvoorbeeld vergezeld door Uli Schier, die als hoofdscout van VfB Stuttgart al samenwerkte met Mislintat, die daar technisch directeur was. “Op De Toekomst luncht hij mee met de technische staf en hij schuift uit het niets aan bij een overleg van de scouting. Wie ís die man, vragen mensen zich af in de wandelgangen. Vrijwel niemand kent hem”, schrijft NRC.

Schier zou een hoge positie hebben gekregen in het scoutingteam: zijn rol wordt in een intern organogram beschreven als decision making support. Ofwel: hij is betrokken bij de belangrijke besluiten, een bevoegdheid die andere scouts niets hebben. Toch kon een deel van het clubbestuur wel begrip opbrengen voor de betrokkenheid van Schier, want Mislintat had de opdracht om de scouting te hervormen en Schier heeft ervaring als scout.

Ondertussen ontstond bij de technische staf van Maurice Steijn ‘ongemak’ doordat Mislintat een onbekende assistent toevoegde aan de staf: Max Lesser, head of match analysis. Hij zat tijdens wedstrijden op de tribune achter zijn laptop en was in de pauze in de kleedkamer te vinden. Ook Lesser is een bekende uit Mislintats tijdperk bij Stuttgart; volgens een bron zou hij de ‘oren en ogen’ zijn van Mislintat in de Ajax-kleedkamer. De 'mannetjes' van Mislintat vertrokken na diens ontslag in zijn kielzog.