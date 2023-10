Steijn neemt tegenvallende pupil apart: 'We kijken naar zijn persoonlijkheid'

Maurice Steijn heeft Josip Sutalo woensdag apart genomen voor een gesprek. De trainer van Ajax ziet ook dat de aankoop van minstens 20,5 miljoen euro nog niet kan voldoen aan de hoge verwachtingen. In gesprek met ESPN vertelt Steijn over het gesprek dat hij met Sutalo heeft gevoerd en neemt hij zijn pupil in bescherming.

“We hebben gisteren met hem gesproken, een open gesprek gehad”, laat Steijn vlak voor de wedstrijd tegen AEK Athene weten. “We hebben hem heel vaak gezien, ook in de nationale ploeg. Als je daar fier overeind blijft, ook tegen een ploeg als Spanje, heb je ontegenzeggelijk kwaliteiten. Je kijkt ook naar de persoonlijkheid.”

Steijn weet dat Sutalo ‘met veel bombarie’ is binnengehaald, als ‘de grote aankoop’. “Dat schept hoge verwachtingen. Misschien passen die verwachtingen wel niet bij zijn persoonlijkheid. We hebben tegen hem gezegd: begin bij de basis. Man uitschakelen, bal inleveren…”

De oefenmeester hoopt dat Sutalo zich op een gegeven moment kan ontwikkelen tot een leider in de achterhoede. “Sommige spelers zijn ook persoonlijkheden en leiders zonder dat verbaal te doen. Dat moeten we achterin hebben en dat kan ook groeien. Het is een nieuwe omgeving voor hem. Zo hebben we geprobeerd hem het vertrouwen te geven.”