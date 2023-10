Steijn trekt opmerkelijke conclusie bij Ajax: 'De rust keert terug in de totale club'

Maurice Steijn won al sinds augustus niet meer met Ajax, maar is zelf tevreden met de ontwikkeling die hij ziet bij zijn selectie. De oefenmeester stelt naar eigen zeggen dat hij het gevoel heeft dat het beter gaat met de Amsterdammers na de remise bij AEK Athene (1-1). “Het is een moeizaam begin geweest. De rust keert terug in de totale club."

Dat is de conclusie van Steijn bij de NOS. "Er is een ploeg aan het ontstaan. Dat was aan het begin best moeilijk, dat weten we allemaal”, zei de oefenmeester, die vooral blij is dat het steeds beter gaat met zijn elftal. "Maar ik ben wel blij dat ik progressie zie. We weten allemaal wat er gebeurd is.” Daarmee doelde hij onder andere op het late samenbrengen van de selectie door de reeds vertrokken Sven Mislintat.

Hoewel het nog veel beter moet bij Ajax, dat niet mocht klagen met het gelijke spel in Athene, zag Steijn positieve dingen. "De spirit, de werklust, de vechtlust... Er kunnen nog heel veel dingen beter, maar ik zie elke dag progressie”, zei de oefenmeester, die de voorsprong halverwege terecht vond. "Met Brobbey die nog één op één op de keeper komt te staan en een grote schotkans voor Forbs, waren de kansen toch echt wel aan ons."

"Ik denk dat we redelijk bestand waren tegen het geweld hier, de heksenketel", zei Steijn na het gelijkspel. "En dat bedoel ik positief. Het was zeer mooie ambiance om in te spelen." De positieve woorden van Steijn zijn opmerkelijk, omdat de achterban van de Amsterdammers juist heel kritisch waren op de prestaties van Steijn.