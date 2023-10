Steijn verrast vriend en vijand met opstelling van Ajax tegen AZ

De opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen AZ kent een paar grote verrassingen. Zo hebben onder meer Jakov Medic en Amourricho van Axel Dongen een basisplaats. De wedstrijd tussen Ajax en AZ begint om 14.30 uur.

Medic heeft zijn eerste basisplek sinds 31 augustus in de Europa League tegen Ludogorets (0-1 nederlaag). Van Axel Dongen staat voor het eerst in de basis in de Eredivisie: hij had alleen op 20 januari in de KNVB Beker tegen Excelsior Maassluis een basisplek in een officiële wedstrijd. Op het middenveld neemt Silvano Vos de plek van Benjamin Tahirovic weer over, nadat Vos geschorst was tegen AEK Athene.

Josip Sutalo en Steven Berghuis maken geen deel uit van de opstelling. Zij behoren niet eens tot de wedstrijdselectie en dat heeft volgens Ajax te maken met een gebrek aan wedstrijdfitheid.

Bij AZ is er één wijziging te bespeuren in de opstelling. Riechedly Bazoer miste de afgelopen twee duels door een blessure, maar is inmiddels weer fit. Daardoor verdwijnt Wouter Goes uit de basis.

Een wedstrijd tussen Ajax en AZ is normaliter een topper, maar betreft zondag een ontmoeting tussen de nummers zestien en twee van de Eredivisie. De notering van Ajax is wat misleidend - de Amsterdammers hebben minder wedstrijden gespeeld dan de ploegen die hoger staan - maar toont wel aan dat geen sprake meer is van een echte topper.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Avila, Hato; Vos, Bergwijn, Taylor; Forbs, Brobbey, Van Axel Dongen

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Penetra, Bazoer, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Lahdo, Pavlidis, Van Brederode.