Stengs geniet bij Feyenoord: ‘Ik weet niet of ik nog wat moet zeggen over hem’

Feyenoord speelde woensdagavond een bijna perfecte wedstrijd tegen Lazio, maar na de tweede overwinning in de Champions League gaat het toch vooral weer over . De spits heeft er in de Eredivisie al dertien in liggen en was tegen de Italianen goed voor twee treffers. was na afloop op de persconferentie lovend over zijn teamgenoot.

Waar Giménez vorig jaar deze tijd allesbehalve een onbetwiste basisspeler was bij Feyenoord, is hij nu al maanden niet meer weg te denken uit de ploeg van trainer Arne Slot. De Rotterdammers telden afgelopen zomer weliswaar een miljoenenbedrag neer voor de komst van Ayase Ueda, maar het was voor én na zijn komst duidelijk wie de nummer één is in de spits. Dat bewijst Giménez inmiddels elke week. In de Eredivisie heeft hij al dertien keer het net doen trillen en ook in de thuiswedstrijd tegen Lazio in de Champions League was het dus raak.

Het hadden er voor de Mexicaan zelfs drie kunnen zijn, ware het niet dat er in de eerste helft een doelpunt werd afgekeurd omdat hij nipt buitenspel stond. Daardoor moest Giménez niet alleen een streep zetten door zijn veertiende treffer van het seizoen - die er uiteindelijk alsnog zou komen - maar moest Stengs ook nog even wachten voordat hij een assist achter zijn naam zou krijgen. Stengs geniet van het spelen met Giménez. “Ik weet niet of ik eigenlijk nog wat moet zeggen over hem. Ik denk dat iedereen er wel dezelfde mening over heeft. Hij vecht voor het team en als spits moet hij natuurlijk scoren. Dat doet hij vrijwel elke wedstrijd”, vertelde de zomeraanwinst over de Mexicaan.