Stuntende Schotten en vier andere landen kunnen EK-ticket deze week al veiligstellen

In navolging van gastland Duitsland kunnen vijf landen zich deze week alvast verzekeren van een startbewijs voor het Europees Kampioenschap van 2024. Onder meer in groep B, met daarin onder meer het Nederlands elftal kan de eerste beslissing al gaan vallen.

Wellicht de grootste verrassing vinden we echter terug in groep A. Daarin staat Schotland, mede-organisator van het EK van 2028, er uitstekend voor. Uit de eerst vijf wedstrijden pakten de Schotten vooralsnog de volle buit, waarbij de thuiszege op Spanje (2-0) het meest in het oog springt. Donderdagavond wordt de return in Sevilla gespeeld. Bij winst is Schotland sowieso verzekerd van een plek op het eindtoernooi, als nummer drie Noorwegen niet van Cyprus weet te winnen is dat zelfs bij een nederlaag tegen de Spanjaarden ook het geval.

Artikel gaat verder onder video

In groep B kan mag Frankrijk zich bij een overwinning op Nederland in Amsterdam vrijdagavond eveneens gaan opmaken voor het EK. Ook een gelijkspel is mogelijk voldoende voor de Les Bleus, maar dan moet Ierland wél van Griekenland zien te winnen. Achter de Fransen, net als Schotland nog altijd zonder puntverlies in de kwalificatiereeks, strijdt Oranje met de Grieken om plek twee in de groep, die eveneens rechtgeeft op een ticket.

In groep F gaat sowieso de eerste beslissing vallen in Wenen. Daar staan vrijdag Oostenrijk en België tegenover elkaar. De winnaar van het onderlinge treffen plaatst zich voor het EK, bij een gelijkspel zijn beiden in theorie nog in te halen door nummer drie Zweden, dat wel een forse achterstand heeft. De laatste ploeg die deze week al zeker kan zijn van kwalificatie is Portugal, dat in groep J moet winnen van Slowakije om zeker te zijn van een ticket.

Check hier de standen in alle EK-kwalificatiegroepen.