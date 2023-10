Süleyman Öztürk durft het te zeggen: 'Ajax is degradatiekandidaat'

Ajax moet zich zorgen maken om degradatie, zo denkt Süleyman Öztürk. De Amsterdammers staan momenteel op de zestiende plek, hoewel die klassering wel vertekent omdat Ajax minder wedstrijden heeft gespeeld dan de ploegen die hoger staan.

“Ajax is een degradatiekandidaat”, zegt Öztürk maandag bij VI Uncensored. Hij zag ten opzichte van vorige wedstrijden ‘nul komma nul’ verbetering in de opbouw en de manier van druk zetten.

“Steven Bergwijn is aanvoerder. Die moet het goede voorbeeld geven in het druk zetten, net als Brian Brobbey. Maar hoe makkelijk AZ daar doorheen voetbalt en in welke zee van ruimte Jordy Clasie staat... Dat kan niet”, concludeert de voetbalvolger van VI.

De wijze waarop AZ in staat was om ‘erdoorheen te voetballen’ heeft volgens de journalist meer te maken met Ajax dan met AZ. “Dit maakt AZ zelden mee. Met één, twee passes spelen ze vier, vijf man van Ajax uit.” AZ won zondag met 1-2 van Ajax.

De mening van Öztürk over mogelijke degradatiekandidaten blijkt niet altijd gegrond: in augustus 2021 noemde hij Arsenal een 'degradatiekandidaat' in de Premier League, maar de ploeg eindigde in dat seizoen op de vijfde plaats.