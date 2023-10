Sven Mislintat rondde deze Ajax-transfer af op de Grand Prix in Zandvoort

De transfer van Georges Mikautadze naar Ajax is rondgekomen op een wel heel bijzondere locatie. De Georgiër heeft de persoonlijke deal met de Amsterdammers gesloten op de Grand Prix in Zandvoort.

Dat weet Voetbal International. “De clubs zijn eruit en op de Grand Prix in Zandvoort sluit hij ook een deal met de speler zelf. De deal met Ajax is rond”, schrijft het weekblad over de transfer van de Georgiër, die duidelijk op voorspraak van de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat naar de Johan Cruijff Arena kwam.

“Verschillende Ligue 1-clubs hebben interesse en hoewel Mikautadze nooit echt de kans heeft gehad op het hoogste niveau van Frankrijk en die bewijsdrang wel heeft, kiest hij voor Ajax. De staf wilde graag Thiago Almada van Atlanta United, maar technisch directeur Sven Mislintat gaat voor Mikautadze”, weet VI.

Dat de aanvaller annex middenvelder naar Ajax wilde, had mede te maken met het verhaal van Mislintat, die hem ‘nadrukkelijk in de gaten heeft gehouden’ en dat hij in de Eredivisie vermoedelijk veel doelpunten zou maken. “Mislintat schaart hem zelfs al in het rijtje Eredivisie-topscorers, maar bij Ajax is de 22-jarige Georgiër geen schim meer van zichzelf. Hij verbleekt volledig, net als de rest van de aankopen. Hij zit op de bank en maakt in zijn invalbeurten weinig tot geen indruk.”