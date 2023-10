'Sven Mislintat wilde Steijn niet naar Ajax halen: Duitser had voorkeur voor buitenlander, Bosz ook genoemd'

Sven Mislintat verbaasde een paar maanden geleden vriend en vijand door Maurice Steijn aan te stellen als opvolger van John Heitinga en daarmee de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Maar als het aan de voormalig directeur voetbalzaken had gelegen, dan had er in Amsterdam iemand anders voor de groep gestaan. Ook de naam van Peter Bosz viel in de zoektocht naar een nieuwe trainer.

Hoewel Mislintat inmiddels bijna twee weken niet meer werkzaam is bij Ajax, blijft hij onderwerp van gesprek. Niet alleen vanwege het onderzoek dat naar hem loopt wegens mogelijke belangenverstrengeling. Ook omdat Ajax binnen de lijnen heel matig voor de dag blijft komen en de trainer die door Mislintat is aangesteld én de spelers die hij naar Amsterdam heeft gehaald tot op heden heel weinig indruk maken. Vooral Steijn moet het de laatste tijd ontgelden bij een groot deel van de Ajax-aanhang. De Hagenaar loodste Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen nog naar een knappe zesde plaats, maar haalde met Ajax slechts vijf punten uit de eerste vijf competitieduels en staat in de Europa League op twee punten uit twee wedstrijden.

Waar Mislintat na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord de deur werd gewezen door de clubleiding, blijft Steijn voorlopig het vertrouwen houden. Dat is voor de voormalig technisch directeur van de recordkampioen een hard gelag, omdat hij Steijn in eerste instantie helemaal niet naar Amsterdam had willen halen. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International had Mislintat een voorkeur voor Kjetil Knutsen. De Noor, trainer van FK Bodø/Glimt, leek een paar maanden geleden inderdaad hard op weg naar de Johan Cruijff ArenA, maar zette uiteindelijk zelf een streep door een avontuur in Nederland. Volgens Van Duijn had de Ajax-directie een voorkeur voor een Nederlandse trainer. “De naam van Bosz is zeker gevallen, maar Sven werd geadviseerd Bosz niet te nemen”, schrijft Van Duijn.

Steijn werd de nieuwe trainer van Ajax, terwijl Bosz aan de slag ging bij PSV. De Apeldoorner heeft het vooralsnog goed voor elkaar in Eindhoven. Onder zijn leiding won PSV de eerste zeven competitieduels en plaatste het zich bovendien voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Na de 4-0 nederlaag bij Arsenal pakten PSV en Bosz dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sevilla hun eerste punt in de groepsfase. Op 29 oktober ontmoeten PSV en Ajax elkaar in Eindhoven. De grote vraag is of Steijn dan nog voor de groep staat in Amsterdam. De huidige nummer vijftien (!) van de Eredivisie wacht een zeer pittig programma. Zondag komt AZ op bezoek in de Johan Cruijff ArenA en na de interlandperiode staan uitduels met FC Utrecht, Brighton & Hove Albion (Europa League) en PSV op de planning.