Technische staf van Ajax dacht na incident met Vaessen nog aan een hervatting

De technische staf van Ajax dacht zaterdagavond aanvankelijk nog aan een hervatting nadat de wedstrijd tegen RKC Waalwijk vanwege een ernstige hoofdblessure van was stilgelegd, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Maurice Steijn gaf tijdens de onderbreking instructies aan een trio invallers.

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax werd bij een 2-3 stand in de 84ste minuut stilgelegd na een botsing tussen Brian Brobbey en Vaessen. De paniek in het Mandemakers Stadion was meteen groot. De medische mensen snelden en het veld op en begonnen – uit voorzorg – met reanimeren. Vaessen werd even later per brancard van het veld gedragen, waarna ook de spelers naar binnen gingen.

Op dat moment was het nog niet duidelijk dat er niet meer gevoetbald zou worden in Waalwijk. “De staf dacht aanvankelijk nog aan een hervatting. Zo instrueerde Steijn eerst een trio invallers. Zij dachten even later, tijdens alle consternatie rond Vaessen en het conclaaf binnen over een eventuele hervatting, de bal op het lege veld nog vast rond te kunnen laten gaan. Met ‘schaam je kapot’ werden zij al snel weer naar binnen gejaagd”, beschrijft het Algemeen Dagblad wat er gebeurde vlak voordat de wedstrijd definitief werd gestaakt.

Pol van Boekel staakte de wedstrijd definitief nadat Michiel Kramer had aangegeven dat de spelers zich niet in staat achtten de resterende minuten te spelen. Het is nog niet bekend wanneer het restant van het duel tussen RKC Waalwijk en Ajax wordt gespeeld.