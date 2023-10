Teleurstelling duidelijk zichtbaar bij Johan Bakayoko: tóch krijgt Belgische bondscoach veel complimenten

Het werd nog even spannend, maar België verzekerde zich vrijdagavond dankzij een 2-3 zege in en tegen Oostenrijk van het startbewijs voor het EK in Duitsland. Voor was het echter een avond met twee gezichten. De aanvaller van PSV verscheen in de tweede helft als invaller binnen de lijnen, maar werd binnen twintig minuten naar de kant gehaald. Bondscoach Domenico Tedesco krijgt in België veel complimenten voor hoe hij zich na de wissel ontfermde over Bakayoko.

De vleugelaanvaller speelde zich in het afgelopen seizoen bij PSV in de kijker van de nationale ploeg. Bakayoko maakte in maart in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden zijn debuut voor de Rode Duivels en verzorgde meteen een assist. De linkspoot deed er tijdens de daaropvolgende interlandperiode nog een schepje bovenop. In de uitwedstrijd tegen Estland verscheen hij voor het eerst aan de aftrap en was hij meteen trefzeker. Bakayoko is in de eerste maanden van het nieuwe seizoen een van de uitblinkers bij PSV en is inmiddels niet meer weg te denken uit de nationale ploeg.

Een basisplaats heeft hij echter nog niet veroverd. In de uitwedstrijd tegen Oostenrijk stelde Tedesco weliswaar vier aanvallers op, maar moest Bakayoko genoegen nemen met een reserverol. De PSV’er verscheen na 71 minuten alsnog binnen de lijnen. Zijn invalbeurt zou echter niet lang duren. Bakayoko viel in bij een 0-3 tussenstand, maar een minuut na zijn entree viel de Oostenrijkse aansluitingstreffer. Een paar minuten later werd Amadou Onana met zijn tweede gele en dus een rode kaart van het veld gestuurd. Oostenrijk kwam door een benutte strafschop van Marcel Sabitzer terug tot 2-3 en opeens leek België de overwinning nog uit handen te gaan geven.

Tedesco besloot niet langer te wachten en haalde Bakayoko kort na de tweede Oostenrijkse treffer naar de kant. Zijn invalbeurt had zestien minuten geduurd. De teleurstelling was duidelijk zichtbaar bij de aanvaller. Wat de bondscoach vervolgens deed, kan in België op veel lovende kritieken rekenen. “Zonder mopperen ging Bakayoko naar de kant - begrijpend waarom zijn coach deze beslissing nam. Tedesco maakte hem dat meteen ook duidelijk - deze vervanging was niet persoonlijk”, schrijft Het Laatste Nieuws. “En ook na het laatste fluitsignaal vond Tedesco het gepast de situatie nog een keer uit te leggen. Aan Bakayoko, maar ook aan Batshuayi die door het mannetje minder een invalbeurt door de neus zag geboord. Hij omhelsde zijn twee spelers, gaf een extra woordje uitleg en eindigde met een kus op de wang.”

Een ‘peoplemanager’, concludeert Het Laatste Nieuws. Chef voetbal Ludo Vandewalle van Het Nieuwsblad is eveneens lovend over de bondscoach. “Tedesco probeert elke wedstrijd wel iets en is niet te beroerd om dat bij te stellen als het niet lukt. Hij ontpopt zich tot een peoplemanager, getuige daarvan de knuffel en troostende woorden die hij had voor Bakayoko toen die na zijn invalbeurt weer naar de kant werd gehaald na de rode kaart voor Onana. In die fase zat vervat zoals Tedesco zich tot hiertoe manifesteert: liefdevol naar de spelers maar rücksichtslos als het in het belang van het team is. Voorts slaat zijn methodische en directe aanpak aan bij de spelers, jong en oud.”