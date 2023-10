'Ten Hag hoopt door hereniging met oud-Ajacied problemen op te lossen bij Manchester United'

Erik ten Hag ziet in mogelijk de ideale versterking om de boel weer op de rit te krijgen bij Manchester United. De centrale verdediger is bij Bayern München buiten de basiself gevallen, terwijl de problemen door blessureleed groot zijn bij The Red Devils.

Volgens Manchester Evenening News monitort de Engelse grootmacht de situatie van De Ligt in Zuid-Duitsland, omdat de Nederlander ongelukkig zou zijn en de Nederlandse coach vurig hoopt om zijn oude pupil naar Old Trafford te halen. Doordat onder andere Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw en Tyrell Malacia in de lappenmand hebben gezeten of nog steeds zitten, moet Ten Hag behoorlijk wat puzzelen achterin.

Met de komst van De Ligt hoopt Ten Hag dat probleem op te lossen. Bovendien werkte hij eerder bij Ajax heel succesvol samen met de mandekker, in wie hij veel vertrouwen heeft. Ten Hag kent De Ligt bovendien goed en kan voorkomen dat hij in de problemen komt, zoals bij Bayern München aan de bal en in mindere mate bij Juventus ook nog weleens gebeurde. Momenteel zit De Ligt zelf overigens ook in de ziekenboeg met een kniekwetsuur.

Manchester United zal bij een transfer wel diep in de buidel moeten tasten om De Ligt los te weken. Er werd eerder in de Spaanse media een vraagprijs van liefst tachtig miljoen euro (!) genoemd voor de oud-Ajacied, die vorig kalenderjaar nog de overstap maakte voor 67 miljoen euro naar Bayern München. Met een contract tot 2027 is de onderhandelingspositie bovendien uitstekend voor Der Rekordmeister.