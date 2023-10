Ten Hag lijdt pijnlijke nederlaag op Old Trafford tegen City ondanks uitblinkende Onana

Manchester United heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de Manchester derby tegen stadgenoot Manchester City. Ondanks een uitblinkende Andre Onana maakte Erling Haaland zondagmiddag twee doelpunten en gaf een assist, en daarmee maakte de Noor wederom het verschil.

Met vijf verdedigers wilde Erik ten Hag de rijen gesloten houden bij Manchester United in het eerste bedrijf, nadat hij de laatste weken wel weer driemaal op rij won, maar het verdedigend heel broos oogde. Dat plan lukte in de eerste helft, mede dankzij een wereldredding van Onana op een snoeiharde kopbal van Haaland vanaf een paar meter.

Maar waar de Kameroener afgelopen midweek in de Champions League nog een strafschop stopte, lukte het hem dat ondanks een sterk optreden in het eerste bedrijf niet. Rasmus Højlund trok Rodri naar beneden en de VAR vond het een penalty. Ietwat gemakkelijk gegeven, maar daar had Haaland geen maling in en schoot het openingsdoelpunt binnen.

De spits kopte vroeg in het tweede bedrijf uit een soortgelijke situatie alsnog raak tegen Onana, die ditmaal zijn hand niet meer achter de bal kon krijgen. Manchester United was een aantal keer gevaarlijk uit een counter, vooral Marcus Rashford had zijn poging van dichtbij tegen de touwen moeten schieten, in plaats van rakelings langs de verkeerde kant van de paal.

The Red Devils had een doelpunt nodig om terug in het duel te komen, maar liet enkele kansen liggen en mocht eigenlijk vooral van geluk spreken dat het tot een kwartier voor tijd in de wedstrijd bleef. Toen Onana op een poging van afstand de bal naar de zijkant stompte, Haaland de bal opnieuw inbracht en Phil Foden van dichtbij United nog meer pijn deed: 0-3.

De middenvelder had meteen daarna een heerlijke omhaal in huis à la Wayne Rooney, maar die ellende bleef Ten Hag bespaard omdat de bal net naast ging. Een groot deel van aanhang van Manchester United maakte dat al niet meer mee, omdat het na de derde treffer van City naar huis ging. De nederlaag is pijnlijk voor Ten Hag, maar gezien het spelbeeld de laatste weken onmogelijk verrassend te noemen. En als Onana een mindere dag had gehad, was de score nog verder opgelopen.