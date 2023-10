The Guardian neemt twee Nederlanders op in de lijst met 60 grootste talenten

werd na de dramatische tweede helft van het afgelopen seizoen al beschouwd als een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax en ook in de nieuwe jaargang is hij misschien wel de enige Ajacied die een fatsoenlijk niveau haalt. Dat Hato een groot talent is, staat in ieder geval buiten kijf. Zijn ontwikkeling wordt ook in het buitenland met veel interesse op de voet gevolgd. Zo heeft The Guardian de Nederlander opgenomen in de top 60 grootste talenten geboren in 2006. Ook PSV-middenvelder staat in de lijst.

Het gaat heel hard met Hato. De verdediger verruilde de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam in 2018 voor die van Ajax. Hij doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen, alvorens na slechts 25 wedstrijden voor Jong Ajax al vast onderdeel uit te maken van de hoofdmacht. Hato debuteerde begin dit jaar in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. De linkspoot kwam toen vijf minuten voor tijd binnen de lijnen. In de maanden die volgden zou hij veel meer minuten krijgen en zelfs uitgroeien tot basiskracht in de ploeg van toenmalig trainer John Heitinga.

Artikel gaat verder onder video

Daar is onder Maurice Steijn geen verandering in gekomen. Hato is onomstreden en speelde zich ook in de selectie van Jong Oranje. De optredens van de jonge verdediger blijven dus niet onopgemerkt in het buitenland. Volgens The Guardian is Hato één van de zestig grootste talenten uit 2006. “Ajax maakt momenteel een moeilijke tijd door, maar er is een jonge speler uit Rotterdam die wat vreugde verspreidt. Hato is al een vaste waarde in het eerste elftal, wat velen heeft verrast gezien de concurrentie om de positie als linksback, waaronder spelers als Daley Blind en Owen Wijndal”, klinkt de lovende kritiek van de Volkskrant-verslaggever Bart Vlietstra. “De 17-jarige is fysiek sterk, snel en beschikt over uitstekende opbouwkwaliteiten.”

Hato is niet de enige Nederlander die zichzelf terugvindt in de lijst van The Guardian. Ook Tygo Land heeft dus een plekje weten te bemachtigen. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van sc Heerenveen naar PSV en is momenteel speler van Jong PSV. Zijn debuut in de hoofdmacht heeft hij al gemaakt. Land mocht in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen FC Utrecht vlak voor tijd invallen. “Eindelijk hebben we er weer een groot talent ui Noord-Nederland bij, in de voetsporen van Arjen Robben”, schrijft Vlietstra. “De vroegrijpe middenvelder heeft zijn debuut al gemaakt voor het eerste elftal en er zijn vergelijkingen gemaakt met onder meer Frenkie de Jong en Andrea Pirlo.”