Timber onthult zijn geheim: ‘Als je er een keer niet bent, krijg je straf’

is, in tegenstelling tot vorig seizoen, momenteel een vaste waarde in het elftal van Feyenoord. De middenvelder heeft een basisplaats veroverd in de opstelling van de landskampioen en dat heeft mede te maken met de ‘Breakfast Club’ in Rotterdam-Zuid.

De Feyenoord-middenvelder legt in een uitgebreid interview met de NOS uit wat de Breakfast Club inhoudt. “Dat is een groepje jongens, een best wel een grote groep inmiddels, dat voor het ontbijt al in de gym zit. En die trainen dingen waar ze beter in willen worden”, begint Timber. “Je merkt wel dat je sterker wordt. En je hebt voor het ontbijt toch al die oefeningen gedaan die je normaal niet zou doen.”

Artikel gaat verder onder video

Mede dankzij deze activiteit is Timber uitgegroeid tot een van de steunpilaren in het elftal van Arne Slot. “Het is al een tijdje geleden begonnen. Ik ben er vorig seizoen ingestapt. Eigenlijk zouden ze steeds een ander groepje jongens nemen, maar nu is het echt een vaste groep geworden. Het is op eigen initiatief, maar als je mee wilt, moet je mee. Als je er een keer niet bent, krijg je straf”, vertelt de oud-Ajacied.

Timber vertelt aan de NOS dat hij momenteel ‘lekker in zijn vel zit’. De middenvelder zal zaterdagavond bij de hervatting van de Eredivisie vermoedelijk weer in de basisopstelling beginnen. Feyenoord neemt het om 21.00 uur op tegen Vitesse en gaat in die wedstrijd op jacht naar de zevende competitieoverwinning op rij.