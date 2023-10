Tip van Joël Veltman aan Kenneth Taylor is pijnlijk signaal voor Ajax

denkt dat Ajax te defensief voor de dag kwam om Brighton & Hove Albion pijn te doen. De verdediger van Brighton, die jarenlang voor Ajax speelde, zei na afloop zelfs tegen Kenneth Taylor dat Ajax eigenlijk wat meer lef had moeten tonen vanuit het middenveld.

Aan Voetbal International vertelt Veltman dat hij na de 2-0 zege van Brighton sprak met de middenvelder, die nog in Jong Ajax speelde toen Veltman Amsterdam verliet. “Ik heb hem even gesproken, maar de spelers van Ajax gingen naar hun fans en wij maakten ons eigen rondje. Je voelde wel een beetje dat het vertrouwen mist bij Ajax, maar ik zei ook: als jullie in de eerste helft een paar keer durfden te voetballen van het middenveld, dan hadden jullie ons pijn kunnen doen.”

Het is een pijnlijk signaal voor Ajax, dat de eigen identiteit helemaal kwijt lijkt, zoals Kenneth Perez al opmerkte bij ESPN. “Het heeft gewoon te maken met vertrouwen. Als ze een keer winnen, komen ze er wel weer bovenop”, voorspelt Veltman, voor wie de wedstrijd tegen Ajax uiteraard bijzonder was. “Nee, ik heb mijn shirt niet geruild. Ik vond het een beetje te speciaal. Uit in de Arena ga ik het wel doen, maar dit shirtje wilde ik zelf houden. Onze eerste zege in Europa en ook nog tegen Ajax."