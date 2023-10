Tonali krijgt straf te horen: middenvelder van Newcastle United moet streep zetten door EK in Duitsland

Het hing de afgelopen dagen al in de lucht en nu is het ook bevestigd: heeft zijn laatste wedstrijd van dit seizoen al gespeeld. De middenvelder van Newcastle United en de Italiaanse nationale ploeg kwam onlangs in opspraak omdat hij werd verdacht van gokken op wedstrijden via een illegale goksite. De verwachting was dat hij voor tien maanden geschorst zou worden en dat is inderdaad het geval. Daardoor mist Tonali niet alleen het restant van het seizoen met Newcastle United, maar moet hij ook een streep zetten door deelname aan het EK in Duitsland.

Italië is al een paar weken in de ban van een nieuw gokschandaal. De nationale ploeg bereidde zich eerder deze maand voor op de belangrijke kwalificatieduels met Malta en Engeland toen twee spelers op het trainingskamp werden verhoord door politie op verdenking van gokken op wedstrijden via een illegale goksite. Naast Tonali zat ook Nicolo Zaniolo in de problemen. Zij waren niet de eerste Italiaanse spelers die in verband werden gebracht met illegale gokactiviteiten. Nog voordat Tonali en Zaniolo tijdens de interlandperiode werden verhoord door de politie en vervolgens door de nationale ploeg naar huis werden gestuurd, was Nicoló Fagiolo al in opspraak gekomen. Laatstgenoemde kreeg een schorsing van zeven maanden aan zijn broek gehangen.

Voor Tonali valt de schorsing dus nog een stuk hoger uit. De reden daarvoor is dat de middenvelder van Newcastle United in het verleden heeft gewed op wedstrijden van zijn eigen (voormalige) werkgevers, AC Milan en Brescia. De straf is uiteraard een gigantische klap voor Tonali. De middenvelder groeide in de afgelopen jaren bij AC Milan uit tot een van de beste spelers op zijn positie in Italië en verdiende in de voorbije zomer een toptransfer naar Newcastle United. De nummer vier van het vorige seizoen in de Premier League telde liefst 64 miljoen euro neer voor de Italiaan, die in eerste instantie zeker was van een basisplaats maar in de afgelopen wedstrijden geregeld op de bank moest plaatsnemen.

Tonali kwam woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League nog een klein halfuur in actie voor Newcastle United. Het zijn de laatste minuten voor hem in het huidige seizoen geweest. Ook het EK in Duitsland, mocht Italië zich daarvoor plaatsen, gaat dus aan zijn neus voorbij.