'Tonali speelt woensdag zijn laatste wedstrijd van het seizoen en dreigt EK 2024 te gaan missen'

De Italiaanse middenvelder (23) dreigt het Europees kampioenschap van 2024 aan zich voorbij te moeten laten gaan. Zijn advocaten zijn in onderhandeling over een schikking die tot een schorsing van zo'n tien maanden zou moeten leiden, waardoor hij pas begin volgend seizoen weer in actie zou kunnen komen voor zijn club Newcastle United.

Dat schrijft Sky Italia in een liveblog dat wordt bijgehouden over de zaak-Tonali, die onderdeel uitmaakt van een breder gokschandaal dat het Italiaanse voetbal de afgelopen weken flink heeft opgeschud. Eerder werd Juventus-middenvelder Nicoló Fagiolo al veroordeeld tot een schorsing van zeven maanden. De straf van Tonali zal echter sowieso hoger uitvallen, zo luidt de verwachting.

Dat komt omdat Tonali, in tegenstelling tot zijn één jaar jongere oud-ploeggenoot bij Jong Italië, wél heeft gewed op wedstrijden van zijn eigen (voormalige) werkgevers, AC Milan en Brescia. Gisteren (maandag) zouden zijn advocaten daarom hebben onderhandeld met het federaal parket in Rome om tot een schikking te komen waardoor Tonali tot het begin van het seizoen 2024-25 aan de kant zou moeten blijven. Vermoedelijk speelt hij dan woensdagavond zijn laatste officiële wedstrijd van de huidige jaargang, als Newcastle United het in de Champions League opneemt tegen Borussia Dortmund.

De verwachte uitsluiting van tien maanden betekent een bittere pil voor Tonali, Newcastle én de Italiaanse nationale ploeg. De ambitieuze Engelse club telde afgelopen zomer nog 64 miljoen euro neer om de middenvelder over te nemen van AC Milan. Hij veroverde al snel een basisplaats in het elftal van trainer Eddie Howe, dat momenteel zesde staat in de Premier League. Bovendien zou Tonali door de schorsing ook het EK van komende zomer aan zich voorbij moeten laten gaan; al moet Italië nog alle zeilen bijzetten om niet naast kwalificatie voor het eindtoernooi te grijpen. Vorig jaar ontbrak de regerend Europees kampioen ook al op het WK in Qatar, momenteel staat de ploeg van bondscoach Luciano Spalletti derde in groep C van het EK-kwalificatietoernooi achter Engeland en Oekraïne.