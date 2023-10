Driessen: 'Als je ziet hoe hij misbruikt wordt door de rest, vind ik het heel knap hoe hij zich manifesteert'

Ondanks dat Ajax-verdediger in de belangstelling staat van clubs uit het buitenland, gaat de geboren Rotterdammer met Ajax in gesprek om zijn contract te verlengen. Dat weet Mike Verweij te melden. Valentijn Driessen is lovend over Hato, die volgens hem misbruikt wordt door zijn teamgenoten.

"In alle donkere Ajax-tijden ook een lichtpuntje. Het management van Hato heeft zondag aangegeven dat Hato heel veel belangstelling uit het buitenland heeft, maar er toch in principe voor kiest om langer bij Ajax te blijven. Hij staat open voor gesprekken en er wordt nu een afspraak met Jan van Halst gemaakt om te gaan praten over contractverlenging", aldus Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De Ajax-watcher verwacht dat het snel kan gaan en Hato spoedig zijn handtekening onder een nieuw contract kan gaan zetten in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

"Dan zal Ajax een eerste aanbod doen en Hato gaat waarschijnlijk, als Ajax met een goede aanbieding komt, bijtekenen bij Ajax", besluit Verweij. Valentijn Driessen is van mening dat de nummer zeventien van de Eredivisie hier een enorme slag mee slaat, want de pas zeventienjarige Hato houdt zich volgens hem uitstekend staande bij het ploeterende Ajax: "Als je ziet wat voor bedragen er zijn betaald voor andere spelers. Internationals van Kroatië en Bosnië, die allemaal door het ijs zakken. Hij haalt gewoon zijn niveau en is een van de weinigen die continu levert."

Driessen vindt het 'bijna ondoenlijk' dat Hato is opgescheept met een verdediging die totaal geen stabiliteit toont en waarin hij de kar moet trekken: "Je gunt z'n jongen goede spelers om hem heen, waardoor hij zelf nog beter kan worden en sneller kan ontwikkelen. Nu moet hij bijna de boel dragen in de verdediging, dat zie je zondag ook natuurlijk, want je krijgt niet voor niets vier goals tegen. Deze jongen is zeventien en als je ziet hoe hij misbruikt wordt door de rest van zijn ploeggenoten, vind ik het heel knap hoe hij zich manifesteert", aldus de verslaggever van de ochtendkrant.