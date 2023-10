Valentijn Driessen doet opvallende voorspelling: 'Ik denk dat Ajax nog steeds...'

Valentijn Driessen denkt dat Ajax ondanks de huidige achttiende plaats op de ranglijst nog steeds Europees voetbal kan halen. In een video-item van De Telegraaf gaat de journalist in op de komst van John van 't Schip en de perspectieven die de Amsterdammers dit historische seizoen nog hebben.

Onder interim-trainer Hedwiges Maduro speelde Ajax zondag één hoopgevende helft tegen koploper PSV. Daarin nam de recordkampioen een 1-2 voorsprong en liet de club zelfs na om de Eindhovenaren nóg meer pijn te doen. In het tweede bedrijf rechtte de thuisclub echter de rug en liep de ploeg van Peter Bosz alsnog uit naar een ruime 5-2 zege, waarmee Ajax werd veroordeeld tot een voorlopige achttiende en laatste plaats op de ranglijst.

Maandag zal Maduro naar verwachting plaats gaan maken voor John van 't Schip, die in tegenstelling tot de voormalig assistent van Maurice Steijn wél over de hoogste trainerspapieren beschikt. Driessen denkt dat Van 't Schip voor een stevige klus staat: "Het zal van de grond af opgebouwd moeten worden." Toch was in Eindhoven te zien dat er wel degelijk potentie in de spelersgroep zit, denkt de chef voetbal: "Brian Brobbey speelde best goed maar maakte de kansen niet af." Daarnaast noemt hij ook 'echte Ajax-spelers' als Steven Berghuis, Kristian Hlynsson en Jorrel Hato: "Daar zal Van 't Schip op voortborduren", aldus Driessen.

Het seizoen is wat Driessen betreft dan ook nog zeker niet verloren: "Ik denk dat Ajax zelfs nog wel 'gewoon' Europees voetbal kan halen. Iedereen schrijft Ajax nu af, maar ze krijgen nu echt een relatief eenvoudig programma, voor zover je daar bij de club van kan spreken. Als je dan een behoorlijke serie kan neerzetten met Van 't Schip, dan kan het best wel wat worden." Overigens had Driessen een andere trainer voor de groep gezet: "Zelf had ik de voorkeur voor Henk ten Cate, dat is iemand die binnenkomt en wat kan bewerkstelligen."

Programma

Normaal gesproken zal Van 't Schip komende donderdag debuteren als Ajax het inhaalduel met FC Volendam in de Johan Cruijff ArenA speelt. Vervolgens wacht reeds twee dagen later opnieuw een thuiswedstrijd; nu tegen sc Heerenveen, de nummer elf van de ranglijst. Daarna treffen de Amsterdammers in de Eredivisie achtereenvolgens Almere City, Vitesse, NEC en het restant van de in september gestaakte uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, waarin de club een 2-3 voorsprong over de streep moet zien te trekken.