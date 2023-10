Valentijn Driessen onthult live op tv appje van Michael van Praag

Valentijn Driessen heeft live op televisie het laatste appje van Michael van Praag aan hem voorgelezen. De journalist werd verweten dat hij Van Praag vaak zou appen en bellen voor nieuws, maar daar kon hij zich niets van herinneren. Sterker nog: volgens Driessen was het Van Praag die voor het laatst contact met hem zocht.

"Michael van Praag zei natuurlijk dat ik hem altijd zou appen en bellen. Ik denk ik ga toch eens kijken, want ik kan mij er helemaal niks van herinneren. In februari was het laatste appje, van Van Praag: Dag Valentijn. Ik las met aandacht jouw stuk over de Super League, omdat ik je graag mag wil ik je best wel eens uitleggen hoe het echt zit, hoor! Hartelijke groet, Michael", las Driessen donderdagavond voor aan het einde van de uitzending van Vandaag Inside.

"Ik stuur jou nooit meer een appje", zei Johan Derksen vervolgens lachend. Dat Driessen het appje van Van Praag voorlas heeft te maken met de uitspraken die de voorgedragen voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax deed in het programma NH Radio Sportcafé, waar hij samen met de journalist van De Telegraaf bij te gast was. Toen haalde Van Praag snoeihard uit naar Driessen, waardoor de journalist op televisie toch nog even zijn kant van het verhaal kwijt wilde.

De tafelgast van Vandaag Inside benadrukt wel dat hij geen hekel aan Van Praag heeft, integendeel zelfs: "Ik vind het een vreselijk aardige vet, echt waar! Dat meen ik serieus", aldus Driessen, de de komende periode weer meer in aanraking met Van Praag zal komen als hij aan de slag gaat als voorzitter van de rvc bij de Amsterdammers.