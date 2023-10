Valentijn Driessen ziet Arne Slot zeldzame blunder maken: 'Dat vond ik een enorme fout'

Hoewel Feyenoord woensdag bijzonder veel indruk maakte in het Champions League-duel met SS Lazio, vindt Valentijn Driessen dat Arne Slot met het inbrengen van een zeldzame 'trainersblunder' heeft gemaakt. De Peruviaan kwam halverwege het duel in het veld voor , die in het eerste bedrijf een gele kaart pakte én een blessure opliep.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf toont Driessen zich - net als vrijwel iedereen die de afgelopen dagen aan het woord kwam - bijzonder lovend over de prestaties van Feyenoord, dat de Italianen volledig terecht op een 3-1 nederlaag trakteerde in De Kuip. Ook Slot wordt breeduit bewierookt in binnen- en buitenland, maar beging tegen Lazio in de ogen van Driessen dus een zeldzame mispeer.

Artikel gaat verder onder video

"Dat was natuurlijk een trainersblunder", stelt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Je kan niet met de linksbenige López, die nauwelijks speelt, als rechtsback spelen tegen Lazio." De tweede helft was bovendien nog maar enkele minuten oud toen de Zuid-Amerikaan eveneens een gele kaart pakte, al merkt Mike Verweij op dat dat 'wel een onterechte' beslissing was. "Maar hij veroorzaakt ook nog een penalty", vervolgt Driessen, "daar had hij ook geel kunnen krijgen en dan wordt hij er ook nog uitgestuurd. Dus dat vond ik een enorme fout van Slot, een van de weinigen die hij die avond heeft gemaakt."

Daarnaast vraagt Driessen zich af wat er gaat gebeuren als Gernot Trauner hersteld is. De Oostenrijker geldt vooralsnog als onbetwiste basisspeler, maar bij zijn absentie vormden Lutsharel Geertruida en David Hancko een prima duo in het centrum van de defensie. "Als die Trauner weer fit is, dan ga je Geertruida toch niet weer rechtsback zetten?", vraagt de journalist zich af. "Die is veel te belangrijk in de as", geeft hij zelf het antwoord. "Plus: als je hem dadelijk moet verkopen, wat verkoopt beter: een simpele rechtsback of een centrale verdediger die kan inschuiven?"