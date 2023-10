Van Basten geniet intens: ‘Een geweldige goal, dit is voer voor Brian Brobbey!’

is na de voor Ajax teleurstellend verlopen uitwedstrijd van zondag tegen PSV (5-2 verlies) het mikpunt van kritiek. De spits van Ajax maakte in de eerste helft een doelpunt, maar miste ook enkele goede kansen. Volgens Marco van Basten doet Brobbey er goed aan om een voorbeeld te nemen aan een land- en generatiegenoot: .

Brobbey miste tegen PSV twee grote kansen in de eerste helft: in de tweede minuut van de wedstrijd schoot hij oog in oog met Walter Benítez op de doelman van PSV en niet veel later schoof hij de bal voor een vrijwel leeg doel zelfs naast. Na afloop was de kritiek op Brobbey groot en ook Van Basten heeft nu een duit in het zakje gedaan.

Artikel gaat verder onder video

Van Basten haalt maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport het doelpunt dat Joshua Zirkzee afgelopen weekend namens Bologna maakte in de Serie A tegen Sassuolo (1-1) aan om het gebrek aan scherpte bij Brobbey bloot te leggen. “Dat was echt een geweldige goal. Hoe hij de bal meeneemt! Dit is voer voor Brobbey”, analyseert Van Basten het doelpunt van Zirkzee tegen Sassuolo.

Zirkzee, voormalig speler van onder meer Feyenoord en Bayern München, nam afgelopen zaterdag in de derde minuut van de wedstrijd een lange bal fraai in één keer mee met de rechtervoet. In het strafschopgebied bleef de spits van Jong Oranje, die nog niet debuteerde voor het Nederlands elftal, en Bologna vervolgens ijzig kalm: hij omspeelde Andrea Consigli en schoof de bal vervolgens in een leeg doel. “Zo kan het ook. Ja, dit is knap", aldus Van Basten.