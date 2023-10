Van Bommel heeft na teleurstellende avond met Antwerp pijnlijk record in handen

De Champions League is weliswaar nog maar drie speelronden onderweg, maar Antwerp FC lijkt Europese overwintering nu al te kunnen vergeten. De formatie van coach Mark van Bommel verloor al van FC Barcelona en Shakthar Donetsk en leed woensdagavond ook een pijnlijke nederlaag tegen FC Porto. De 1-4 verliespartij betekent voor Van Bommel een record dat geen enkele trainer in handen wil hebben: dat van meeste wedstrijden zónder zege in de Champions League.

Antwerp FC kroonde zich in het afgelopen seizoen voor het eerst sinds hele lange tijd tot kampioen en ging er ook met de eindzege van de beker vandoor. Een perfect eerste seizoen in België voor Van Bommel. Dat kreeg met de winst van de supercup én plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League een fraai vervolg. In het miljardenbal heeft de formatie van de Nederlander echter weinig te zoeken. Antwerp FC ging in de eerste speelronde met 5-0 onderuit bij FC Barcelona, verloor vervolgens met 2-3 van Shakthar Donetsk en liep woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Porto dus tegen een pijnlijke 1-4 nederlaag aan.

De verliespartij tegen de Portugezen betekent dat Van Bommel de trainer is met de meeste duels in de Champions League zonder er ook maar één te winnen. De teller staat inmiddels op twaalf wedstrijden zonder zege. Van Bommel stond als trainer van PSV en VFL Wolfsburg al negen keer langs de lijn in het miljardenbal, maar stapte dus telkens zonder driepunter van het veld. Daar is als trainer van Antwerp FC nog geen verandering in gekomen. ‘Gelukkig’ voor Van Bommel is hij niet de enige trainer die al twaalf keer verloor in de Champions League. De Nederlander deelt het negatieve record met Giorgos Donis (APOEL Nicosia) én Stanimir Stoilov (Levski Sofia en Astana).

Vermeeren in de fout

Voor Antwerp FC en Van Bommel leek het in eerste instantie nog een mooie avond te worden. FC Porto was in de eerste helft weliswaar de gevaarlijkste ploeg, maar een doelpunt van Alhassan Yusuf bezorgden de Belgen een voorsprong bij rust. In de tweede helft ging het echter mis. “We zetten hoog druk, vonden de vrije man, het positiespel was prima”, is Van Bommel in gesprek met Het Nieuwsblad lovend over de eerste helft. “Alleen lopen we op zo’n moment wel op de toppen van onze tenen. Alles moet passen en het past ook, maar dan kom je in de kleedkamer en zeg je: déjà vu. Shakthar. Let op. Jammer genoeg viel de 1-1 toch meteen. Uitgerekend de beste speler van de afgelopen maanden maakte een persoonlijk foutje.”

Arthur Vermeeren verloor de bal op een plek waar hem dat nooit mag gebeuren. Van Bommel springt echter in de bres voor het toptalent. “Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar voor hem persoonlijk is dit een goede zaak. Hij gaat hier uit leren. In de toekomst gaat hij dit soort fases herkennen. Ik hoef hem daar zelfs niks voor uit te leggen, hij is een zelfregulerend talent. Maar hij is zwaar teleurgesteld, dat kan ik je wel zeggen. De komende dagen zal hij niet te genieten zijn.”