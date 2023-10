Van der Gijp analyseert na PSV - Ajax: 'Hij is een rauwdouwer, niks verfijnds aan'

kwam zondag tot scoren voor Ajax tegen PSV en was erg bedrijvig, maar René van der Gijp is niet geïmponeerd door de spits van Ajax. In de podcast KieftJansenEgmondGijp bestempelt hij Brobbey als een ‘rauwdouwer’ die verfijndheid mist.

Van der Gijp vraagt aan Wim Kieft, die ook bij de podcast aanwezig is, om als oud-spits zijn licht te laten schijnen op Brobbey. “Want het is voor mij als kijker en liefhebber gewoon een rauwdouwer, klaar”, licht Van der Gijp toe. ”Er zit totaal niets verfijnds aan. Waar jij nog weleens een bal verfijnd kon inkoppen of op je voet liet vallen, heeft hij niets van dat. Het is een rauwdouwer. Ik had op een gegeven moment zo’n medelijden met ‘m, dat ik blij was dat hij scoorde, met alle geluk van de wereld.”

Artikel gaat verder onder video

Brobbey kreeg meerdere grote kansen om te scoren, waarvan hij er één benutte. Kieft stelt dat het missen van kansen ook een kwestie is van ontbrekend vertrouwen. “Dat er niets verfijnds aan zit, daar ben ik het wel mee eens, hoewel hij toch wel sterk is en een goede manier heeft van weglopen. Maar hij denkt bij voorbaat al: oh jee, deze kan ik weleens missen. Echte spitsen, iemand als Jurrie Koolhof, hebben nooit het gevoel dat ze zouden missen. Hij heeft dat wel.”

Volgens Van der Gijp is het voor een spits noodzakelijk om ‘een plan’ te hebben als hij alleen op de keeper afgaat. “Je moet de keeper gaan uitdagen en hem ergens naartoe trekken. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij heeft geen plan.” Kieft trekt de vergelijking met Robert Lewandowski, die ‘natuurlijk van een heel ander niveau is’. “Die weet wel altijd precies wat hij wil gaan doen.”