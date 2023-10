Van der Gijp komt met mooie woorden voor Boskamp, die verrast is door talloze oude bekenden

Jan Boskamp heeft zaterdagavond zijn 75ste verjaardag gevierd bij Feyenoord met een 4-0 overwinning op Vitesse. Het clubicoon van de Rotterdammers werd tijdens de zege op de Arnhemmers bijgestaan door onder anderen Dick Advocaat en René van der Gijp.

"Ik heb tien jaar met hem aan tafel gezeten en heb altijd contact met hem. Heel vaak gaat mijn zoon met hem mee en dan eten we wat in Begië”, zei de analist van Vandaag Inside over zijn vriend. Afgelopen week was Van der Gijp ook al aanwezig op de verjaardag van Boskamp, die het vierde met alle betrokkenen rond de programma’s waarin Boskamp te zien is of is geweest.

Naast Van der Gijp waren ook Wilfred Genee, Humberto Tan en Dick Advocaat waren onder meer te zien op de beelden voor de jarige Boskamp, die ongetwijfeld volop heeft genoten van de zege van ‘zijn’ Feyenoord op Vitesse. Aan de beelden te zien (zie onder), heeft Boskamp in elk geval een heel prettige verjaardag gehad, ondanks dat hij meerdere keren een door de club aangeboden snack afsloeg op de tribune.

Ook trainer Arne Slot wilde Boskamp feliciteren. “Ik denk dat we hem een mooi cadeau hebben gegeven met deze zege. 75 jaar is een mooie leeftijd”, zei de oefenmeester over Boskamp bij ESPN. Of de coach nog een biertje gaat drinken in de box van de oud-international? “Nee, ik doe altijd graag dezelfde dingen, ook na een zege. Dus ik ga niet populair doen bij hem.”