Van der Vaart komt met opvallende theorie over blessure Weghorst

Rafael van der Vaart heeft aan tafel bij Studio Voetbal zijn vraagtekens gezet bij de blessure van . De 31-jarige spits viel vrijdagavond in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk geblesseerd uit, maar trainde zondag weer met de groep en lijkt op tijd hersteld voor de ontmoeting met Griekenland.

"Ik wil nog wel iets over Weghorst zeggen", begint Van der Vaart. "Als je er geblesseerd uit gaat in de dertigste minuut en je hebt écht iets, dan is het in mijn ogen onmogelijk om vandaag (zondag, red.) weer te trainen en morgen (maandag, red.) weer te spelen. Heeft hij zich aangesteld? Ik zou het niet weten, maar ik vind het heel gek."

Het zou Van der Vaart niet helemaal verbazen als Weghorst zich liet vervangen omdat hij niet goed in de wedstrijd zat. "Hij speelde ongelukkig, hè. Ik kreeg een beetje het gevoel dat de blessure hem goed uitkwam", aldus de oud-middenvelder, die geen bijval krijgt van zijn tafelgenoten.

Volgens Sjoerd van Ramshorst is Weghorst wel de laatste speler die er zelf uit zou gaan. Frans Hoek vindt dat hij te weinig informatie heeft om er wat zinnigs over te zeggen. "We zijn geen medici en weten niet wat er aan de hand was. Dan is het lastig om dat te beoordelen."