Van der Vaart: 'Maduro heeft Steijn een mes in de rug gestoken, treurig moment'

Rafael van der Vaart denkt dat Hedwiges Maduro een spreekwoordelijk mes in de rug heeft gestoken van de ontslagen Ajax-trainer Maurice Steijn. De analist van Rondo vermoedt dat Maduro contact heeft gehad met Annemieke Zijerveld, de sportpsychologe van Almere City die voor ophef zorgde door zich uit te laten over het ‘gebrek aan leiderschap’ bij Ajax.

Maduro was vorig seizoen hoofdtrainer van Almere City en kent Zijerveld dus. Na de veelbesproken uitspraken van de psychologe nam hij afstand van die woorden. "Het is inderdaad not done om over andere ploegen te praten, dus als je er zo naar kijkt ben ik het niet met haar uitspraken eens. Zeker niet als je zelf allebei werkzaam bent bij een club in de Eredivisie", zei Maduro tegen Wilfred Genee.

Desondanks vermoedt Van der Vaart dat er sprake is van een één-tweetje tussen Maduro en Zijerveld. “Een psycholoog van Almere City komt met dingen… Ja, dat komt van Maduro vandaan. Toch? Nou, succes ermee. Toen ik het hoorde, dacht ik: nee toch!”, zegt hij over de aanstelling van Maduro als interim-trainer. Youri Mulder reageert: “Dan is het eigenlijk belachelijk dat hij wordt doorgeschoven, want zij zaagt aan de stoelpoten van de hoofdcoach.”

Van der Vaart lijkt het daarmee eens te zijn. “Als hoofdtrainer moet je nooit een assistent nemen die zelf hoofdtrainer wil worden. Je moet iemand naast je hebben die je honderd procent vertrouwt en met wie je het samen gaat doen. Maar Maduro wilde uiteindelijk hoofdcoach worden. Via die mental coach is echt een mes in de rug gestoken. Dan is het einde verhaal. Maduro heeft gezegd hoe het gaat, ik vond het een heel treurig moment. Zij zegt eigenlijk, zonder het te zeggen, dat de informatie van Maduro kwam. Als je assistent bent, ben je toch loyaal aan je hoofdtrainer? Ik vind dat hij dit niet had moeten zeggen.”