Van der Vaart scheldt na ontslag Steijn: 'Sorry voor mijn taalgebruik'

Rafael van der Vaart heeft te doen met Maurice Steijn. De voormalig middenvelder nam het de afgelopen maanden geregeld op voor Steijn, maar maandag viel definitief het doek voor de trainer van Ajax.

Van der Vaart geeft bij Rondo toe dat het vertrek van Steijn niet onverwacht komt. Ajax staat op de zeventiende plek in de Eredivisie, met vijf punten uit zeven wedstrijden. “Natuurlijk: als je zo laag staat met Ajax, dan weet je gewoon hoe laat het is. Na het verlies van gisteren wist je eigenlijk al wat er zou gebeuren. Dan word je er normaal gesproken uit getrapt, om het zo te zeggen.”

Van der Vaart had gehoopt dat het huwelijk tussen Ajax en Steijn succesvoller was geworden. “Ik heb wel heel erg te doen met Steijn, omdat hij het moet doen met zoveel kutspelers, sorry voor mijn taalgebruik. Dat kon hij niet en dan word je helaas ontslagen. Ik had hem het succes gegund.”

"Hij is op het verkeerde moment trainer geworden van Ajax. Je kunt hem eigenlijk niets verwijten", vervolgt Van der Vaart in het praatprogramma. "Noem me een van de twaalf aankopen van wie je denkt: top. Als wij 115 miljoen euro mochten uitgeven, zouden we kampioen worden."