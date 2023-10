Van der Vaart wil na eerste helft van Feyenoord iets doen wat hij eigenlijk niet kan doen

Rafael van der Vaart is diep onder indruk van wat Feyenoord in de eerste helft heeft laten zien tegen Lazio. In de studio van Ziggo Sport spreekt de analist zijn bewondering voor de ploeg van trainer Arne Slot uit.

Feyenoord speelde Lazio in de eerste 45 minuten van de mat en zocht dankzij doelpunten van Santiago Giménez en Ramiz Zerrouki met een 2-0 voorsprong de kleedkamers op. "Ik ga hier niet applaudisseren, maar eigenlijk wil ik dat wel doen. Hier kun je alle analyses op loslaten, maar dit was een perfecte eerste helft. In alles Lazio is geen misselijke ploeg, maar is geen één keer voor het doel geweest."

Artikel gaat verder onder video

"Dit Feyenoord, tjongejongejonge. Wat een volwassen ploeg. Ik ben écht onder indruk. Ik ben er een beetje stil van", gaat Van der Vaart verder. "Je ziet die namen. Dan denk je: goede spelers. Maar ze spelen gewoon Lazio ondersteboven. Ik denk dat Slot gaat zeggen dat dit de allerbeste helft van Feyenoord ooit was.. Je bent er nog lang niet, maar dit was echt indrukwekkend. Feyenoord moet lekker op de roze wolk blijven zitten. Niet roepen dat je normaal moet gaan doen, want ze zijn gewoon heel goed. Feyenoord is waanzinnig goed, daar moeten ze in blijven geloven."