Van Gaal zet appartement te koop: bijna 4 miljoen euro, zeezicht én geweldig schilderij

Louis van Gaal heeft zijn appartement in Noodwijk in de verkoop gedaan. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal heeft meerdere woningen op zijn naam staan en verblijft het grootste deel van het jaar in Algarve en blijft dat vermoedelijk doen. Want hij hoopt van zijn huis in Noordwijk af te komen. Vraagprijs? Bijna vier miljoen euro.

Dat blijkt uit de advertentie van Funda. “Prachtig en rustig gelegen luxe appartement met fantastisch uitzicht op de zuidelijkste punt van de Zuidboulevard, op één van de mooiste locaties aan de Nederlandse kust”, staat te lezen in de advertentie. Het huis stamt uit 2005, heeft een royale woonoppervlakte van 214 vierkante meter, met een balkon (37 vierkante meter) en garagebox (30 vierkante meter).

Op een van de drie balkons is er bovendien zeezicht en het huis heeft energielabel A. “Dit luxe en fraaie appartement is onder binnenhuisarchitectuur verbouwd en voorzien van alle comfort waaronder Domotica”, staat in de beschrijving van het huis van de huidige adviseur van Ajax.

Voor wie de 3.998.000 euro kosten koper kan betalen, zal ook nog rekening moeten houden met de servicekosten van meer dan duizend euro per maand (1045 euro). Mooi detail: in de slaapkamer hangt een portret van de oefenmeester en zijn echtgenote Truus van Gaal. Bekijk hier alle foto's en details van het appartement.

