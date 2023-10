Van Hanegem haalt uit naar Higler en FC Twente: 'Heb er met ergernis naar gekeken'

Willem van Hanegem heeft zich zondag gestoord aan het optreden van scheidsrechter Dennis Higler bij de wedstrijd FC Twente - Feyenoord. Ook het spel van de Tukkers, die de regerend landskampioen de eerste nederlaag van het seizoen toebrachten, kan de goedkeuring van De Kromme niet wegdragen.

In zijn column in het Algemeen Dagblad stelt Van Hanegem dat Feyenoord terecht verloor in Enschede én dat zijn mening over de leidsman en de tegenstander niet gekleurd zijn door zijn status als clubicoon in Rotterdam-Zuid. Toch zat Higler met de zes minuten toegekende blessuretijd in de ogen van Van Hanegem helemaal mis: "De verzorger van FC Twente moest om de paar minuten naar spelers sprinten die net deden of ze zwaar geblesseerd waren. De VAR had zo’n beetje een kwartier nodig om te bekijken of de 2-0 nou wel of geen buitenspel was. En dan trekt die Higler er welgeteld zes minuten bij. Hoe kan dat? In de blessuretijd had Twente gewoon weer twee ‘zwaar’ geblesseerde spelers. En als je een snotneus hebt, laat Higler verzorging toe", laat Van Hanegem optekenen.

De nederlaag in Enschede kwam slechts vier dagen nadat de Nederlandse voetbalwereld over elkaar heen buitelde om Feyenoord te complimenteren met de 3-1 zege op SS Lazio in de Champions League. Van Hanegem vindt de lof wat overdreven: "Dat is wel typisch Nederlands, achter de winnaar aanrennen en zo veel mogelijk schouderklopjes geven." Daarbij speelt ook mee dat de tegenstander niet meer de goede ploeg is die het in het verleden wél was, stelt hij: "Ze speelden goed tegen Lazio, dat is duidelijk. Maar dat Lazio, daar is het beste wel vanaf, toch? In de Serie A, in Europa. We zien altijd hetzelfde. Ciro Immobile was altijd een geweldige spits. Maar wel in het verleden."

De prestatie van FC Twente moet eveneens niet groter gemaakt worden dan hij is, meent Van Hanegem: "Alles is daar gebaseerd op het randje opzoeken, dan gaat dat publiek er volledig achter staan en heb je een zware wedstrijd. Als ze niet in De Grolsch Veste spelen, zie je al dat het een stuk minder is." Verderop: "Verder gun ik Joseph Oosting zijn successen, hoor. En het Twentse publiek was blij, dat snap ik. Maar ik heb er met ergernis naar gekeken."