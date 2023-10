FC Twente bezorgt Feyenoord eerste nederlaag van het seizoen

FC Twente heeft met 2-1 gewonnen van Feyenoord en dat betekende de eerste nederlaag voor de ploeg van Arne Slot dit seizoen. In de eerste helft werd het 1-0 door een doelpunt van en na de rust verdubbelde invaller de marge. Vlak voor tijd werd het nog spannend door een doelpunt van , maar verder kwam Feyenoord niet.

Feyenoord wilde graag de reeks van de afgelopen weken doorzetten tegen FC Twente. Deze week werd er nog overtuigend gewonnen van Lazio Roma in de Champions League. Ook de Enschedeërs zijn goed bezig, ondanks de ploeg vorige week gelijkspeelde in de derby tegen Heracles. Een 0-2 voorsprong werd verspeeld door de Tukkers.

FC Twente begon goed aan de wedstrijd tegen Feyenoord, want in de tiende minuut stond de ploeg van Joseph Oosting al op voorsprong door een doelpunt van Ugalde. De spits trok naar binnen en schoot via een verdediger van Feyenoord binnen. De Rotterdammers hadden het erg lastig in Enschede en konden ook amper kansen creëren. Vlak voor het einde van de wedstrijd kreeg Lutsharel Geertruida nog een kans. De verdediger kreeg uit een voorzet de bal en schoot tegen de paal. Achteraf bleek het al buitenspel te zijn.

In de tweede helft bleef Feyenoord wel grote kansen krijgen, maar door goede reddingen van Lars Unnerstall bleef een doelpunt uit. Als je zelf niet scoort, dan krijg je een doelpunt tegen. Dat gebeurde ook, want een lange bal van de Duitse doelman belandde achter de verdediging van Feyenoord bij Van Wolfswinkel. De spits gaf af op Ugalde, maar de Costa Ricaan schoot tegen Justin Bijlow aan. In de rebound kon de Nederlandse spits binnenschieten. Eerst werd het doelpunt nog afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR besliste dat het doelpunt wel door kon gaan.

Spannend werd het nog wel, want in de 86ste minuut werd er gescoord door Geertruida. Eerst schoot Ondrej Lingr uit een corner nog op het houtwerk, maar in de rebound kon de Nederlands international binnenschieten. Uiteindelijk viel er geen doelpunt meer en dus betekende dat de eerste nederlaag van Feyenoord dit seizoen. Met deze overwinning stijgt FC Twente over Feyenoord heen en staan de Rotterdammers op het moment vierde.