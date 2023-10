Santiago Giménez wijst Feyenoord de weg tegen Lazio

Feyenoord heeft uitstekende zaken gedaan in de Champions League door te winnen van Lazio. In een enerverende wedstrijd wonnen de Rotterdammers met 3-1 dankzij onder meer twee doelpunten van Santiago Gimenez, die een droomdebuut beleefde in de Champions League nadat hij de eerste twee wedstrijden miste vanwege een schorsing. Ramiz Zerrouki verzorgde de andere Rotterdamse treffer door op slag van rust de 2-0 te maken. Pedro deed namens Lazio via een strafschop tien minuten voor tijd nog wat terug.

Feyenoord begon sterk aan het duel en Lazio werd in de eerste tien minuten flink onder druk gezet. Dit leverde de eerste grote kans van de wedstrijd op nadat Gimenez met een voorzet vanaf de linkerkant van Igor Paixao werd gezocht. De Mexicaan kon de bal echter net niet lekker raken met het hoofd waardoor zijn inzet net naast ging. Hierna daalde het tempo van de wedstrijd en leek Lazio steeds beter in zijn spel te komen, totdat Gimenez de 1-0 dacht te maken. Hij ging na een splijtende pass van Calvin Stengs alleen op de Lazio-goalie Ivan Provedel af en rondde met het nodige geluk via een Lazio-verdediger af. Gimenez stond echter nipt buitenspel en dus ging de treffer niet door na ingrijpen van de VAR.

Artikel gaat verder onder video

De afgekeurde goal zorgde wel voor nieuwe energie in de Rotterdamse ploeg en vijf minuten later was het alsnog raak. Mats Wieffer speelde Gimenez aan op de rand van de zestien en de Feyenoord-topscorer maakte handig gebruik van zijn lichaam en schoot vervolgens de 1-0 tegen de touwen. Hiermee leek Feyenoord de rust te gaan halen, maar het werd nog mooier. Na een vloeiende combinatie kreeg Stengs de bal aan de rechterkant en hij zag Ramiz Zerrouki vrij staan op de rand van het strafschopgebied. De Algerijn aarzelde niet en schoot de bal kiezelhard in de verre hoek. Achterin stond het uitstekend bij de Rotterdammers, want Lazio wist in de eerste helft maar één schot op doel te noteren. Hierdoor kon Feyenoord met een 2-0 voorsprong de rust in.

Feyenoord begon ook ijzersterk aan het tweede bedrijf en had al snel moeten scoren. Het was Paixao die in zijn eentje op de doelman af ging, maar hij schoot wild over. Diezelfde Paixao had even later nog een goede actie in huis waarna hij de bal teruglegde op Quilindschy Hartman, wiens poging ternauwernood voor de lijn werd gekeerd. Het spel golfde op en neer in de tweede helft want Lazio kreeg ook zijn eerste grote kans van de wedstrijd en dit had een doelpunt op moeten leveren. Mattia Zaccagni haalde uit vanaf de linkerkant en Justin Bijlow moest in actie komen. Hij verwerkte de bal echter niet goed en invaller Taty Castellanos leek voor een leeg doel binnen te kunnen schieten, maar zijn poging ging over.

Na 75 minuten gooide Feyenoord de wedstrijd definitief in het slot. Na goed voorbereidend werk van Zerrouki en Alireza Jahanbakhsh kreeg Quinten TImber van dichtbij een enorme schietkans. Zijn poging werd nog gekeerd door Provedel, maar Gimenez stond op de juiste plek om de rebound binnen te werken. Zo kroonde de Mexicaan zichzelf tot Man of the Match en werd hij tien minuten voor tijd beloond met een publiekswissel. Tien minuten voor tijd beging invaller Marcos Lopez nog een onnodige overtreding waarmee hij een strafschop weggaf. Vanaf de stip maakte Pedro geen fout en zo werd het nog 3-1. Lazio probeerde nog een slotoffensief op poten te zetten en het werd nog een aantal keer gevaarlijk, maar de Rotterdammers hielden het hoofd koel en trokken de overwinning over de streep.

Feyenoord neemt dankzij deze overwinning op Lazio de koppositie in Poule E over. De Rotterdammers komen op zes punten, terwijl Lazio op vier punten blijft staan. Atletico Madrid kan deze positie later op de avond nog overnemen mocht het winnen in Schotland bij Celtic. Over twee weken staat de return van dit tweeluik met Lazio op het programma in Italië en dan gaan we de beslissende fase van poule in. Aanstaande zondag staat Feyenoord alweer een lastige wedstrijd te wachten. De Rotterdammers komen dan namelijk in actie in Enschede uit bij FC Twente.

© ProShots