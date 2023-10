Van Hanegem tipt Eredivisie-smaakmaker bij Feyenoord: 'Ajax-spelers waren als de dood voor hem'

Willem van Hanegem denkt dat Feyenoord er goed aan doet om in de gaten te houden. De buitenspeler van buurman Excelsior maakt dit seizoen veel indruk en kan daardoor op complimenten rekenen van De Kromme. Driouech is een interessante optie voor de landskampioen, stelt Van Hanegem in de Willem&Wessel podcast.

“Dat ventje, nummer zeventien heeft hij geloof ik. Hij is zo snel als de kolere”, zegt de oud-voetballer bij de podcast van het Algemeen Dagblad. In eerste instantie roept de uitspraak van Van Hanegem vraagtekens op, aangezien Richie Omorowa bij Excelsior met rugnummer zeventien speelt. Deze aanvaller bleef de afgelopen wedstrijden op de bank. Dankzij de andere aanwezigen bij de podcast wordt duidelijk dat Van Hanegem het over de speler met rugnummer veertien heeft: Driouech.

De Kromme schuift deze feitelijke onjuistheid af op de naam van de aanvaller van de Kralingers. “Ze moeten gewoon Jansen, Kees en Piet heten. Gewoon een normale naam. Daar word je toch gek van?”, grapt het Feyenoord-icoon. “Het zou me tegenvallen als hij na dit seizoen niet bij een andere club speelt”, analyseert Van Hanegem vervolgens.

Feyenoord zou er goed aan doen om Driouech in de gaten te houden, denkt Van Hanegem. De Kromme zag de Marokkaan voor het eerst spelen tegen Ajax. “Toen speelde hij echt heel goed. Ze waren als de dood voor hem. Hij is niet zo groot, maar heel snel”, zegt hij. Driouech ligt bij Excelsior nog vast tot medio 2025. “Het is vervelend voor Excelsior, want ze hebben steeds leuke spelers, maar die zijn elke keer na een aantal jaren weg.”