Van Hooijdonk: 'Hij is onderschat geweest, topclubs hebben zitten slapen'

Pierre van Hooijdonk is van mening dat Tijjani Reijnders tot voor kort is onderschat. De 25-jarige middenvelder maakte vrijdagavond veel indruk bij zijn basisdebuut in het Nederlands elftal.

Volgens Rafael van der Vaart waren Reijnders en Quilindschy Hartman de uitblinkers aan Oranje-zijde. "Het gemak waarmee hij bij zijn eerste basisplaats speelde, was echt indrukwekkend. Het is écht knap als je tegen zo'n goed middenveld standhoudt. Hij is zo sterk aan de bal. Hij heeft zo veel bijgeleerd in een korte periode bij AC Milan."

Van Hooijdonk denkt dat Reijnders al voor zijn overstap naar Italië al zo goed was. "Ik denk dat hij dit altijd in zich heeft gehad, maar dat hij gewoon onderschat is geweest, een beetje onderbelicht. Dat heeft Milan wel gezien. Je kunt echt niet op basis van een paar trainingen zo veel beter worden."

Het heeft er volgens Van Hooijdonk altijd ingezeten bij Reijnders. "Maar nu hij bij een topclub speelt, zien we het ineens wel. Als een speler van een middenmoter in Nederland naar een topclub gaat, zit hij ineens wel bij het Nederlands elftal. Andere topclubs hebben gewoon zitten slapen."

Ook bondscoach Ronald Koeman is meer dan tevreden over het spel van Reijnders tegen Frankrijk. "Hij ontwikkelt zich geweldig. Het is een moderne voetballer. Hij is dynamisch, loopt makkelijk en zoekt de diepte. Dat is mooi om te zien."