Vergeten Feyenoorder maakt slechte beurt bij zege Jong Oranje, twee 'Ajax-goals'

Neraysho Kasanwirjo heeft een ongelukkige avond gehad bij Jong Oranje. Terwijl de ploeg van Michael Reiziger zonder problemen afrekende met de leeftijdsgenoten van Gibraltar (0-5), ging de verhuurde Feyenoorder na ruim een uur spelen in de fout. Daardoor kon de thuisploeg bijna het tweede doelpunt in deze kwalificatie maken in Groep C.

En dat terwijl de aan Rapid Wien verhuurde verdediger in eerste instantie niet opgeroepen was door bondscoach Reiziger, maar na het doorschuiven van Ian Maatsen mocht hij alsnog komen opdraven. En kreeg hij in Gibraltar een basisplaats en wilde hij zich vast en zeker laten zien, maar na een uur liet hij zich in de zestien kinderlijk eenvoudig aftroeven. Calvin Raatsie redde Kasanwirjo, die in de afgelopen maanden ook trainer Arne Slot niet kon overtuigen. Uiteindelijk kreeg hij ook de scheidsrechter mee, want die floot voor een overtreding, maar er was niets aan de hand. Sowieso speelde Kasanwirjo (basisklant in Oostenrijk) niet erg gelukkig, al mocht hij wel negentig minuten blijven staan.

Het was een van de kleine smetjes op een verder probleemloze avond voor Jong Oranje, bij wie Ruben van Bommel (twee assists), Million Manhoef (goal en assist) en Myron van Brederode (goal en twee assists) de grote mannen waren. Een geldig lijkende treffer van Manhoef had nog een zesde goal kunnen betekenen (zie onder), maar zijn bal ging via de onderkant van de lat het doel uit en de grensrechter dacht dat de bal niet over de lijn was.

Ook kwamen er nog twee Ajax-doelpunten op papier: Kenneth Taylor opende de score op Gibraltar, terwijl aanvoerder Devyne Rensch met een bekeken schuiver na ruim een uur het eerste doelpunt in de tweede helft maakte. Als het vizier meer op scherp stond, had Oranje de ruimste overwinning ooit (8-0) zeker kunnen evenaren, maar dat zat er door de afronding niet in. En ook doelman Bradley Avellano keepte uitstekend. Desondanks is Oranje met twaalf punten uit vier duels hard op weg naar het EK in 2025 in Slowakije.

