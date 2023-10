Vermoedelijke opstelling Feyenoord: duidelijkheid over rechtsbackpositie

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek in de Grolsch Veste voor een bezoekje aan FC Twente. De Rotterdammers verkeren in bloedvorm en rekenden midweeks in de Champions League kinderlijk eenvoudig af met Lazio. Feyenoord-medium 1908.nl verwacht dat trainer Arne Slot geen redenen ziet om zijn opstelling op de schop te gooien.

Feyenoord kan tegen Twente nog altijd niet beschikken over Gernot Trauner. De geblesseerde aanvoerder is al een aantal wedstrijden afwezig, maar stond afgelopen vrijdag wel weer op het trainingsveld. Het lijkt erop dat Slot nog geen risico’s durft te lopen met de Oostenrijker. Ook Yankuba Minteh zal niet in actie komen in Enschede. De vleugelspeler kampt nog met hamstringklachten.

Vandaar dat Bart Nieuwkoop wederom op rechtsback start. Nieuwkoop moest in de rust tegen Lazio gewisseld worden wegens een blessure en werd vervangen door Marcos Lopez, die geen sterkte indruk maakte. Luka Ivanusec maakte tegen Lazio zijn rentree, maar de verwachting is dat de Kroaat tegen Twente nog op de bank zit.

Ramiz Zerrouki zal vermoedelijk weer een plekje op het middenveld hebben bij Feyenoord. De van Twente overgekomen middenvelder speelde tegen Lazio een dijk van een wedstrijd en kan daardoor rekenen op een hernieuwde basisplaats. Calvin Stengs zal daardoor op de rechtervleugel opereren. Bij tegenstander Twente doen Max Bruns en Naci Ünüvar niet mee. Ook is het nog maar de vraag of Michel Vlap en Joshua Brenet aan de wedstrijdselectie kunnen deelnemen.

Vermoedelijke opstelling FC Twente:

Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Regeer; Kjølor, Sadilek, Steijn; Rots, Ugalde, Van Bergen

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Paixão