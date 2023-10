Verweij ziet beslissing in keepersstrijd Oranje: 'Logisch als die drie meegaan naar het EK'

Mike Verweij denkt te weten welke drie keepers komende zomer met het Nederlands elftal mee mogen naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. Na de eerste twee interlands van , die zowel tegen Frankrijk als tegen Griekenland de kans onder de lat kreeg, is de beslissing wat de Telegraaf-journalist gevallen.

De nog maar 21-jarige Verbruggen kreeg bij absentie van Justin Bijlow (geblesseerd) en Mark Flekken (ziek) de kans om zich te presenteren aan bondscoach Ronald Koeman. In de Johan Cruijff ArenA moest hij tegen vice-wereldkampioen Frankrijk twee keer het antwoord schuldig blijven op een inzet van Kylian Mbappé, maar drie dagen later stapte de sluitpost van Brighton & Hove Albion in Athene wél met een clean sheet van het veld.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Valentijn Driessen is dat laatste niet eens zo'n grote prestatie: "Er was geen enkele redding die hij heeft moeten verrichten, dus dat was op zich niet zo moeilijk, als ze (de Grieken, red.) totaal niet willen aanvallen", zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick Off. Toch deed Verbruggen het naar behoren en zou hij weleens de voorkeur van Koeman kunnen behouden. Driessen: "Het alternatief is Bijlow, maar die heeft nu natuurlijk alweer een hele tijd niet gekeept. Het is niet zoals bij Feyenoord, waar Arne Slot heeft gezegd: als Bijlow fit is staat hij onder de lat. Die positie heeft hij onder Koeman niet, en zijn blessuregeschiedenis roept wel vragen op."

Drietal

Verweij denkt terug aan de wedstrijd die Oranje in september in Ierland speelde, waarin Flekken een ongelukkige wedstrijd keepte maar Oranje wel met 1-2 won. Drie dagen daarvoor kreeg de doelman van Brentford wél lovende kritieken voor zijn spel in het thuisduel met de Grieken (3-0). "Ik denk dat het heel logisch is als je Verbruggen, Flekken en Bijlow meeneemt naar het EK", zegt de journalist dan ook. Er is één keeper die daar in de ogen van Verweij nog verandering in kan brengen: "Tenzij Andries Noppert het natuurlijk weer heel erg goed gaat doen bij sc Heerenveen, dan zal het tussen die vier gaan."

Plaatsing

Overigens is Oranje op papier nog niet helemaal zeker van kwalificatie voor de eindronde die komende zomer in Duitsland wordt afgewerkt. Na zes gespeelde wedstrijden heeft de ploeg van Koeman twaalf punten; net zoveel als de Grieken die een wedstrijd meer speelden. Omdat het onderling resultaat in Nederlands voordeel is, heeft Oranje in de eerstvolgende interlandperiode genoeg aan één zege in de laatste twee kwalificatiewedstrijden om de tickets naar Duitsland te kunnen gaan boeken. Op 18 november krijgt de ploeg van Koeman in Amsterdam de eerste kans daartoe, als Ierland op bezoek komt. Lukt het die dag onverhoopt niet, dan volgt drie dagen later een herkansing in het uitduel met Gibraltar.