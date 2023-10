Virgil van Dijk krijgt wind van voren: 'Hoe kun je dat zeggen?'

heeft de wind van voren gekregen van . De oud-spits vindt het geklaag van de aanvoerder van het Nederlands elftal over de overvolle speelkalender onterecht.

"Onzin, echt onzin. Spelers die te veel wedstrijden spelen? Kom op man, hoe kun je dat nou zeggen?", begint Shearer zijn relaas in de in de podcast The Rest is Football. "Je hebt bredere selecties dan ooit, meer wissels dan ooit, je krijgt meer geld betaald dan ooit, je hebt de beste fysio’s en de beste technologie. Tegenwoordig is alles tot in de puntjes geregeld."

Artikel gaat verder onder video

Shearer kan zich wel vinden in de kritiek van Van Dijk over het toenemend aantal interlands. "We weten allemaal waarom deze wedstrijden er zijn: om financiële redenen. Maar dat er hier in Engeland te veel wordt gespeeld? Je kunt aan mij merken dat ik het daar niet mee eens ben", aldus de oud-spits van onder meer Newcastle United.

Van Dijk deed in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk zijn beklag over het volle schema. "Ik denk dat wij als spelers daar iets van moeten gaan zeggen en tot een oplossing moeten komen. Wij moeten op het veld staan. De gezondheid is wel iets belangrijk dan het geld dat het oplevert. Hopelijk komt daar een oplossing voor", zei hij onder meer.