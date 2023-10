Van Dijk: 'Nee, ik ga niet tien procent van mijn salaris inleveren'

vindt dat de speelkalender van het voetbal op de schop moet. Op de persconferentie van donderdag spreekt hij zorgen uit over het volle schema. Toch zegt hij desgevraagd geen salaris te willen inleveren om ervoor te zorgen dat het aantal wedstrijden omlaaggaat.

“Het wordt steeds meer en meer. Vandaar die discussie”, zegt Van Dijk. “Ik denk dat wij als spelers daar iets van moeten gaan zeggen en tot een oplossing moeten komen. Wij moeten op het veld staan. De gezondheid is wel iets belangrijk dan het geld dat het oplevert. Hopelijk komt daar een oplossing voor.”

Van Valentijn Driessen krijgt Van Dijk de vraag of hij bereid zou zijn om tien procent salaris in te leveren om te zorgen voor een minder volle kalender. De logica daarachter is dat Van Dijk wordt betaald door Liverpool en dat die club geld verdient dankzij de vele wedstrijden. Van Dijk wijst echter ook naar zijn interlandverplichtingen.

“Nee”, zegt Van Dijk. Hij voegt echter toe: “Voor mijn gezondheid zou ik wel tien procent van m’n salaris inleveren. Maar we moeten als collectief aan de slag. We zijn erover aan het praten met de PFA (Engelse spelersvakbond, red.) en hopelijk kunnen we tot een oplossing komen. Maar het zou niet van mijn salaris moeten afhangen of er minder wedstrijden gespeeld worden.”

Driessen antwoordt dat de spelers het geld krijgen dat de club verdient. “Ja, maar jij probeert me nu op een spoor te krijgen dat ik hier iets moois ga zeggen, maar het moet niet van mijn salaris afhangen dat ik minder wedstrijd ga spelen”, aldus Van Dijk. “De competities die er soms bijkomen, de Nations League bijvoorbeeld, dat gaat niet naar mijn salaris. We krijgen daar bonussen voor, maar die zijn niet gegarandeerd. Daar moet je voor presteren”, aldus Van Dijk.