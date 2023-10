Vitesse zorgt voor daverende verrassing in derby op bezoek bij NEC

Vitesse heeft voor een enorme verrassing gezorgd in de derby op bezoek bij N.E.C. De Arnhemmers wonnen door een hele vroege én hele late treffer: kopte vlak voor tijd tegen de verhoudingen het tweede doelpunt tegen de touwen, waarna Million Manhoef het duel besliste (1-3). Daardoor werd het duel nog even gestaakt omdat er een flesje op het veld kwam, maar een ander resultaat kwam er in de slotfase niet meer.

In een kolkende Goffert begon N.E.C. aanvallend, maar kreeg het al snel, verrassend, de deksel op de neus. De eerste de beste Arnhemse kans was direct raak. Marco van Ginkel was met zijn kop trefzeker en maakte na zes minuten een einde aan de Arnhemse doelpuntendroogte. Het duel was direct ontbrand en een boeiend schouwspel ontstond, waarbij N.E.C. al snel de gelijkmaker op de voet had. Magnus Mattsson gleed de bal over het doel na een vloeiende Nijmeegse aanval. Aanvallen waren er genoeg voor de thuisploeg en de defensie van Vitesse wankelde.

Eloy Room was na 20 minuten goed op zijn post om de Spanjaard Rober González van scoren af te houden. Na een klein half uur was de geboren Nijmegenaar kansloos op de inzet van Mattsson. De man in vorm maakte alweer zijn vierde doelpunt van het seizoen en de belangrijke gelijkmaker. N.E.C. kreeg vleugels en had zomaar twee minuten later op voorsprong kunnen staan na verdedigend geklungel bij de geelzwarten. De handen konden niet in de lucht, want het speeltuig verdween nipt langs de paal. Diezelfde handen gingen wel bijna in de lucht toen Bas Dost de bal voor het intikken leek te hebben, ware het niet dat Mica Pinto miraculeus redde na een scherpe voorzet. Vitesse werd voor rust nog wel gevaarlijk met een schot uit de tweede lijn van Million Manhoef en een afgekeurd doelpunt van Saïd Hamulic. Een uitgelezen mogelijkheid op slag van rust, een vrije trap, werd door Kasper Kozlowski in de handen van de vervanger van Jasper Cillessen, Robin Roefs, geschoten.

Vitesse moest na de rust zonder zijn geblesseerd geraakte aanvoerder en doelpuntenmaker Van Ginkel verder. Teruggetrokken lieten de Arnhemmers N.E.C. komen. Na een uur gespeeld te hebben was González dichtbij de voorsprong voor de thuisploeg, maar Room wist zijn doel schoon te houden. Datzelfde deed de Vitesse-goalie op inzetten van Lasse Schöne en Bart van Rooij. Hamulic kwam namens de aanvallend onzichtbare uitploeg nog dichtbij de winnende treffer met drie minuten op de klokken, maar zijn krachtige poging miste precisie.

Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar daar dacht de Oostenrijkse Kroaat van Vitesse, Dominic Oroz, anders over. Een goed aangesneden vrije trap van Mica Pinto werd op waarde ingeschat door de centrale verdediger die goed binnenkopte. Na de 1-2 werd het duel tijdelijk gestaakt wegens een flesje/ bekertje op het veld. Na de hervatting was het aan N.E.C. om nog iets aan dit duel over te houden, maar gevaar bleef uit. Achterin lag het helemaal open en daar maakte Manhoef dankbaar gebruik van. De aanvaller bracht de eindstand op 3-1, waarmee de ongeslagen derbystatus in tact bleef. N.E.C. bleef beteuterd achter en had het aan zichzelf te wijten dat het deze Gelderse editie niet wist te winnen.