Voorbereiding Lazio op belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord compleet verstoord

Waar PSV dinsdagavond op bezoek bij RC Lens de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League hoopt te boeken, wil Feyenoord woensdagavond een serieuze stap richting overwintering zetten. De Rotterdammers moeten na de nederlaag tegen Atlético Madrid winnen van Lazio om een vervolg in het miljardenbal in eigen hand te houden. Dat geldt ook voor de bezoekers uit Rome, maar die kennen geen ideale voorbereiding op het treffen in De Kuip.

Feyenoord beleefde met een 2-0 overwinning op Celtic een uitstekende start én rentree in de Champions League. De ploeg van trainer Arne Slot had voor de interlandperiode op bezoek bij Atlético Madrid al een goede stap richting Europese overwintering - of dat nou in de Champions League of Europa League is - kunnen zetten. De regerend kampioen van Nederland kwam in de Spaanse hoofdstad uitstekend voor de dag, maar leed desondanks een 3-2 nederlaag. Later op de avond versloeg Lazio Celtic met 1-2, waardoor Slot en zijn manschappen weten wat hen woensdag te doen staat: winnen.

De Rotterdammers lijken in ieder geval een betere voorbereiding te hebben gehad dan de Romeinen. Dan hebben we het niet over het sportieve gedeelte. Lazio won afgelopen zaterdag immers met 0-2 van Sassuolo, was voor de recente interlandperiode ook al te sterk voor Atalanta Bergamo (3-2) en zal dus met veel vertrouwen richting De Kuip komen. De huidige nummer negen van Italië hoopte dinsdagavond al in het stadion van Feyenoord te kunnen trainen, maar door een vertraagde vlucht heeft het daar een streep door moeten zetten. “De Italianen hoopten rond 18.00 uur in De Kuip te kunnen trainen, maar moesten toen nog opstijgen vanuit Rome”, schrijft De Telegraaf. “Zwaar onweer en grote vertragingen op de luchthaven in de Italiaanse hoofdstad gooiden de hele middag alle reisschema’s overhoop.”

De krant schrijft dat de ploeg van trainer Maurizio Sarri nog voor half tien alsnog de grasmat van De Kuip hoopt te betreden, maar gaan dan ‘alleen een rondje sfeer proeven en nog even kennis maken’ met het veld. Lazio was in het afgelopen seizoen nog te gast in Rotterdam-Zuid. Feyenoord en de Romeinen troffen elkaar toen tweemaal in de groepsfase van de Europa League. De wedstrijd in Rome werd een prooi voor Lazio, maar in Rotterdam boekte Feyenoord een cruciale zege. “Sarri zal nog wel zijn verplichte ‘Champions League-persconferentie’ in het stadion van Feyenoord doen. Hele hordes Italiaanse journalisten wachten daar al de hele middag op hem”, aldus De Telegraaf.

De ontmoeting tussen Feyenoord en Lazio in groep E van de Champions League begint woensdag om 18.45 uur. Lazio bezet momenteel de tweede plaats achter Atlético, met één punt meer dan Feyenoord.