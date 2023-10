Wesley Sneijder: 'Als ik nu toch in de staf van Ajax had gezeten, kreeg ik de schuld'

Wesley Sneijder heeft maandagavond veelzeggend gereageerd op een stelling van Wilfred Genee. De presentator van Veronica Offside stelde dat Sneijder ‘blij mocht zijn dat hij nu niet bij Ajax zit’. Sneijder werd enkele maanden geleden gelinkt aan een rol binnen de Amsterdamse staf.

“Ben jij trouwens even blij dat je geen ‘ja’ hebt gezegd”, klinken de woorden van Genee. “Zo… Ja”, reageert Sneijder opgelucht. “Ik had anders de schuld gekregen”, stelt de oud-voetballer van onder meer Ajax vervolgens. Sneijder wil vervolgens even wat kwijt over de rol van Hedwiges Maduro bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Maduro fungeerde als rechterhand van de ontslagen Maurice Steijn en ontfermde zich over het tactische aspect. “We hebben het er nu met zijn alle over dat het tactisch niet in orde is bij Ajax, dan vind ik het wel heel gek dat niemand het over Maduro heeft”, zegt Sneijder.

De geruchten over een terugkeer van Sneijder bij Ajax hielden de gemoederen afgelopen zomer bezig. In eerste instantie leek het erop dat Sneijder toegevoegd werd aan de technische staf van de Amsterdammers. Door uitlatingen van Steijn op de Open Dag van Ajax ging daar echter een streep door. Sneijder kondigde niet veel later aan dat hij alsnog open stond voor een rol binnen de Amsterdamse club, maar zo ver kwam het dus niet.