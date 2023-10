'Wie het voor het zeggen heeft bij Ajax? De Telegraaf is al lang boos op Ajax, dat is zo'n macht'

Pier Eringa heeft zich het afgelopen jaar meerdere malen afgevraagd wie het nou echt voor het zeggen heeft bij Ajax, zo vertelt hij tegen NRC. Volgens de opgestapte voorzitter van de Raad van Commissarissen is er bij de Amsterdamse club een vijfde colonne die bepaalt.

Bij zijn voordracht als president-commissaris begon de bezorgdheid van Eringa. Hoewel hij de enige serieuze kandidaat was en al gesprekken voerde met alle bestuursorganen, kreeg hij ‘opeens’ van het door Ajax ingeschakelde headhuntersbureau te horen dat ‘men’ een tweede kandidaat wilde. "Toen zei mijn vrouw al: Pier, dit is toch wel heel raar, hè. Dat is een oranje lampje: wat gebeurt hier achter de schermen?", aldus Eringa, die nog altijd niet weet van wie het initiatief was en wie de tweede kandidaat was.

In het voorjaar nam de bezorgdheid toe toen de RvC voorstelde een vergoeding te koppelen aan de functie van toezichthouder. De bestuursraad van de vereniging steunde het plan, maar trad na felle kritiek vervolgens af. "Dat was nog zo'n moment dat ik dacht: oei, wie heeft het hier voor het zeggen?"

Die vraag is voor Eringa niet eenvoudig te beantwoorden. "Nou, niet de RvC. En de directie is ook onvoldoende in positie. Het zijn andere krachten en machten dan de formele governance. De supportersdruk is er absoluut eentje. De media zijn behoorlijk bepalend: De Telegraaf is al lang boos op Ajax, dat is zo’n macht. De prominenten die vanaf de achterbank dingen roepen. De vereniging Ajax met al haar persoonlijkheden die invloed uitoefenen op de bestuursraad."