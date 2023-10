Wim Kieft merkt op: 'Dat was echt de Ramalho van Sevilla'

Wim Kieft heeft in zijn column voor De Telegraaf zijn ongenoegen geuit over . De verdediger van PSV speelde afgelopen woensdag opnieuw een ongelukkige wedstrijd tegen Sevilla, en kan daardoor op kritiek rekenen. Ramalho is niet de enige verdediger die volgens Kieft zwak speelde.

Ramalho zag er bij de afgekeurde goal van Sevilla niet goed uit en ging even later opnieuw in de fout toen hij Sevilla-spits Youssef En-Nesyri uit het oog verloor. “Voor Ramalho is PSV al te hoog gegrepen. Aan de bal en met zijn verdedigende acties is hij een gevaar voor zijn eigen ploeg. Zeker gezien de offensieve manier waarop PSV speelt, is hij kwetsbaar, en maakt hij PSV kwetsbaar”, begint Kieft.

De analist zag bij de Spaanse tegenstander ook een verdediger die door de mand viel. “Overigens luisterde de Ramalho van Sevilla naar de naam van de altijd zo bewierookte Sergio Ramos. Hij veroorzaakte de penalty waaruit PSV 1-1 scoorde, zorgde onnodig voor de vrije trap bij de 2-2 waarbij hij ook het kopduel van Luuk de Jong verloor”, zegt de analist.

Mede dankzij fouten van Ramos slaagde PSV erin om twee keer terug te komen van een achterstand. De Eindhovenaren zullen echter niet bepaald blij zijn met het gelijke spel tegen Sevilla. RC Lens stuntte namelijk door met 2-1 te winnen van Arsenal, waardoor de kansen op overwintering niet makkelijker zijn geworden voor PSV. In de Eredivisie neemt de ploeg van Peter Bosz het zondag op Het Kasteel op tegen Sparta.