Wim Kieft: ‘Een trainerswissel kan schokeffect teweegbrengen, maar bij Ajax zal dat meevallen’

Wim Kieft denkt dat Ajax er niet veel op vooruit gaat nu Maurice Steijn vertrokken is. De Amsterdammers worden momenteel gecoacht door Hedwiges Maduro, die voorheen assistent-trainer was van Steijn. Kieft verwacht dat er van een schokeffect geen sprake gaat zijn in de Johan Cruijff ArenA.

“Een trainerswissel kan een schokeffect teweegbrengen, maar zoals nu bij Ajax zal dat wel meevallen”, begint Kieft tegenover De Telegraaf. De kans is zeer aannemelijk dat Maduro na de wedstrijd tegen PSV vervangen wordt door John van ’t Schip. Van ’t Schip is nadrukkelijk in beeld om het seizoen af te maken als trainer van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Met de komst van John kan er wel een andere dynamiek in de spelersgroep ontstaan. Spelers die bij Steijn buiten de boot vielen, zullen hun kans ruiken en vol gas geven om zich in de kijker te spelen”, denkt de analist. “Aan de andere kant: je kan een nieuwe trainer voor de groep zetten; als het vertrouwen tot het nulpunt is gedaald en de kwaliteit niet voorhanden is, maakt het vaak geen verschil.”

Kieft heeft dus niet alle vertrouwen in een trainerswissel bij Ajax. “Ajax zelf het beste voorbeeld. Ga maar na: Van ’t Schip is de vijfde trainer in negen maanden na Alfred Schreuder, John Heitinga, Steijn en Maduro en de club is steeds verder afgezakt”, licht hij toe. De oud-spits blikt samen met vooruit op de topper die aanstaande zondag op het programma staat. “Bij Ajax zijn ze al dolblij als ze niet met grote cijfers verliezen, want zo is de verhouding momenteel. Daarom is deze wedstrijd tussen PSV en Ajax onvergelijkbaar met al die voorgaande andere confrontaties tussen Amsterdam en Eindhoven”, voorspelt Kieft.